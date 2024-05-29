Диверсант з Молдови підпалив дві електропідстанції на Одещині, — прокуратура

За даними слідства, російські спецслужби завербували громадянина сусідньої країни, який мав посвідку на постійне проживання в Україні. Чоловіку за скоєне мали заплатити дві тисячі доларів.

Related video

Служба безпеки України затримала диверсанта, відповідального за підпали стратегічних енергетичних об'єктів на території Одеської області. Ним виявився громадянин сусідньої європейської країни, який проживав в Україні та працював на ФСБ. Про це повідомила пресслужба СБУ у середу, 29 травня. В Одеській обласній прокуратурі уточнили, що затриманий — громадянин Молдови.

У середині квітня він вилив 5 каністр бензину на технологічне обладнання двох електропідстанцій. Внаслідок цього сталася пожежа. Обладнання було знищено, а електропідстанції виведені з ладу. Ці об'єкти забезпечували електроживлення 8 населених пунктів, де проживали понад 14 тисяч абонентів. Серед них — заклади охорони здоров’я та об’єкти водо-, тепло-, газопостачання.

За даними слідства, організатором диверсії є кримінальник із сусідньої країни Східної Європи. У злочинному світі він має статус "смотрящого" у двох прикордонних містах поблизу України. Його завербувало ФСБ навесні цього року. А для вчинення диверсій він залучив спільника, громадянина Молдови, який мав посвідку на проживання в Україні.

За свої "послуги" чоловік мав отримати 2 тисячі доларів. Після скоєного він планував виїхати за кордон, але СБУ встановила його місце перебування та затримала на місцевій автотрасі. Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі затриманий перебуває під вартою і йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Організатору диверсії планують повідомити про заочну підозру та оголосити його в міжнародний розшук.

Нагадаємо, 3 квітня Служба безпеки України затримала диверсантів, які хотіли підірвати залізничні ешелони ЗСУ у Харківській області.

26 березня правоохоронці на Полтавщині спіймали "на гарячому" диверсантів, які заклали вибухівку поблизу колії та системи електроживлення рухомого складу потягів.