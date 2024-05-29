Боятся атаки дронов: россияне строят защитные ангары для авиации на расстоянии 300 км (фото)

Журналисты отметили, что из-за отсутствия специализированных стационарных железобетонных укрытий, российская авиация продолжает нести потери от ударов дронов и ракет.

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Россияне начали строить аэродромные ангары для защиты авиации от ударных дронов и ракет с кассетной боевой частью. Об этом сообщил портал Militarnyi со ссылкой на фото с новыми аэродромными ангарами, которые были опубликованы в соцсети Х.

Строительство новых ангарных сооружений заметили на спутниковых снимках на аэродроме Мариновка, который расположен в Волгоградской области РФ в 300 км от границы с Украиной.

На снимке можно заметить 12 новых ангаров, которые являются укрытием для фронтовых бомбардировщиков Су-24 и истребителей-бомбардировщиков Су-34.

Спутниковый снимок аэродрома Мариновка в 2022 году Фото: mil.in.ua

"По мнению россиян, развитие аэродромных ангаров должно обеспечить защиту самолетов от прилета ударных дронов, а также от суббоеприпасов баллистической ракеты ATACMS", — говорится в материале.

Журналисты отметили, что использование ангаров не позволит спутникам и другим оптическим средствам обнаружения узнать, пустой ангар или там стоит самолет.

"Пока неизвестно, из каких именно материалов сделаны ангары, но судя по их виду, вероятно, они с минимальной защитой от обломков. Ранее для защиты авиации, на территории РФ уже устанавливали укрытия, которые обшивались профилированными листами", — сообщил Militarnyi.

Защитные ангары для авиации на аэродроме Мариновка в Волгоградской области Фото: mil.in.ua

По информации журналистов, использование профилированных листов для создания ангаров не дают нужной защиты от обломков, поскольку имеют небольшую толщину.

Напомним, 29 мая новейший украинский корвет "Гетман Иван Мазепа" модели F-211 вышел из верфи RMK Marine на первые ходовые испытания.

В этот же день эксперты Defense Express проанализировали, какие именно ракеты и пусковые установки французского производства нужны украинцам.