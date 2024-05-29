Бояться атаки дронів: росіяни будують захисні ангари для авіації на відстані 300 км (фото)

Журналісти зазначили, що через відсутність спеціалізованих стаціонарних залізобетонних укриттів, російська авіація продовжує зазнавати втрат від ударів дронів та ракет.

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Росіяни почали розбудовувати аеродромні ангари для захисту авіації від ударних дронів та ракет із касетною бойовою частиною. Про це повідомив портал Militarnyi з посиланням на фото з новими аеродромними ангарами, які були опубліковані в соцмережі Х.

Будівництво нових ангарних споруд помітили на супутникових знімках на аеродромі Мариновка, який розташований у Волгоградській області РФ за 300 км від кордону з Україною.

На знімку можна помітити 12 нових ангарів, які є укриттям для фронтових бомбардувальників Су-24 та винищувачів-бомбардувальників Су-34.

Супутниковий знімок аеродрому Мариновка у 2022 році Фото: mil.in.ua

"На думку росіян, розбудова аеродромних ангарів має забезпечити захист літаків від прильоту ударних дронів, а також від суббоєприпасів балістичної ракети ATACMS", — йдеться у матеріалі.

Журналісти зазначили, що використання ангарів не дозволить супутникам та іншим оптичним засобам виявлення дізнатися, порожній ангар чи там стоїть літак.

"Наразі невідомо, з яких саме матеріалів зроблені ангари, але судячи з їх вигляду, ймовірно, вони з мінімальним захистом від уламків. Раніше для захисту авіації, на території РФ вже встановлювали укриття, які обшивалися профільованими листами", — повідомив Militarnyi.

Захисні ангари для авіації на аеродромі Мариновка у Волгоградській області Фото: mil.in.ua

За інформацією журналістів, використання профільованих листів для створення ангарів не дають потрібного захисту від уламків, оскільки мають невелику товщину.

Нагадаємо, 29 травня новітній український корвет "Гетьман Іван Мазепа" моделі F-211 вийшов із корабельні RMK Marine на перші ходові випробування.

У цей же день експерти Defense Express проаналізували, які саме ракети та пускові установки французького виробництва потрібні українцям.