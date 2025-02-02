В Москві спалахнула масштабна пожежа на складі, повідомляють про вибухи (відео)

Російські ЗМІ повідомляють, що в столиці РФ загорівся склад з газовими балонами. Наразі перекриття ангару вже обвалилося, площа займання складає понад 250 кв.м і продовжує збільшуватися.

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В столиці Російської Федерації Москві спалахнула масштабна пожежа на одному зі складів, а на місці загорання повідомляють про чорний дим. Про це повідомляє російський телеграм-канал Shot.

За даними ЗМІ, пожежа сталася в ангарі на 7-му проїзді Мар'їного Гаю, що на північному сході російської столиці. Попередньо, в цьому ангарі всередині зберігаються газові балони, а площа пожежі – 250 квадратних метрів.

Наразі відомо, що до місця загорання викликали пожежний потяг. Журналісти додають, що наразі інформації про постраждалих не надходило, однак є ймовірність зростання площі займання.

Локація загорання (скріншот Google Maps)

В МНС міста Москви повідомили, що наразі рятувальники повністю локалізували відкрите загорання. Згодом у відомстві повідомили, що пожежу нібито було повністю ліквідовано, і наразі відбуваються роботи з розбору місця займання.

"Відбувається проливка та розбір [згорілих] конструкцій", — йдеться в повідомленні московського МНС.

Раніше стало відомо, що під Москвою горів великий складський комплекс. МНС Московської області повідомляє, що площа займання складає понад 10 тис. кв.м. РосЗМІ також повідомляють, що вогонь перекинувся на інші будівлі поруч зі складським приміщенням.

Згодом повідомлялося, що в Москві палає будівля "колишнього" заводу. Вогонь охопив 2000 квадратних метрів, МНС залучило авіацію. За даними ЗМІ, вогонь перекинувся на сусідню будівлю.