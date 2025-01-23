Під Москвою спалахнула масштабна пожежа: горить великий складський комплекс (відео)

МНС Московської області РФ повідомляє, що площа займання складає понад 10 тис. кв.м. РосЗМІ також повідомляють, що вогонь перекинувся на інші будівлі поруч зі складським приміщенням.

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У місті Клин Московської області РФ спалахнула пожежа, яка охопила великий складський комплекс. Про це повідомляє російське видання "Интерфакс".

Російський телеграм-канал SHOT опублікував кадри з ліквідацією займання на території цього складу. Наразі відомо, що з місця події відбулася евакуація персоналу.

Пресслужба регіонального МНС заявляє, що наразі площа займання складає 10 тис. квадратних метрів. Для її ліквідації було залучено понад 40 рятувальників і 12 одиниць техніки.

Наразі інформації про постраждалих не надходило. Також не повідомляється, якими є причини займання цього складського приміщення.

Згодом російський Telegram-канал SHOT додатково повідомив, що в результаті пожежі загорілися інші приміщення, які були розташовані біля місця пожежі та не були введені в експлуатацію.

Раніше стало відомо, що в Тулі палає військовий госпіталь десантників ЗС РФ. Російські пожежники другу годину поспіль не можуть впоратись з пожежею у госпіталі в центрі Тули. Горить 1 тис. кв. км, вогонь випалив третій поверх, піднявся на дах, чути вибухи невідомого походження.

Згодом повідомлялося, що внаслідок пожежі на гірськолижному курорті в Туреччині загинуло 76 осіб. У пожежі на гірськолижному курорті Туреччини загинули туристи, які приїхали з дітьми під час канікул. Тіла тільки почали впізнавати.