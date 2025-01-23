Под Москвой вспыхнул масштабный пожар: горит крупное складское помещение (видео)

МЧС Московской области РФ сообщает, что площадь возгорания составляет более 10 тыс. кв.м. РосСМИ также сообщают, что огонь перекинулся на другие здания рядом со складским помещением.

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В городе Клин Московской области РФ вспыхнул пожар, который охватил большой складской комплекс. Об этом сообщает российское издание "Интерфакс".

Российский телеграм-канал SHOT опубликовал кадры с ликвидацией возгорания на территории этого склада. Сейчас известно, что с места происшествия произошла эвакуация персонала.

Пресс-служба регионального МЧС заявляет, что сейчас площадь возгорания составляет 10 тыс. квадратных метров. Для его ликвидации было привлечено более 40 спасателей и 12 единиц техники.

На данный момент информации о пострадавших не поступало. Также не сообщается, каковы причины возгорания этого складского помещения.

Впоследствии российский Telegram-канал SHOT дополнительно сообщил, что в результате пожара загорелись другие помещения, которые были расположены возле места пожара и не были введены в эксплуатацию.

Ранее стало известно, что в Туле пылает военный госпиталь десантников ВС РФ. Российские пожарные второй час подряд не могут справиться с пожаром в госпитале в центре Тулы. Горит 1 тыс. кв. км, огонь выжег третий этаж, поднялся на крышу, слышны взрывы неизвестного происхождения.

Впоследствии сообщалось, что в результате пожара на горнолыжном курорте в Турции погибли 76 человек. В пожаре на горнолыжном курорте Турции погибли туристы, которые приехали с детьми во время каникул. Тела только начали опознавать.