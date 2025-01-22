Пожар в Турции на горнолыжном курорте Болу унес 76 жизней: погибли целые семьи

В пожаре на горнолыжном курорте Турции погибли туристы, которые приехали с детьми во время каникул. Тела только начали опознавать.

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В пожаре на горнолыжном курорте Турции погибли 76 человек, еще 51 – получили травмы, выпрыгивая из окон пылающего отеля, или отравились продуктами горения. Погибших на курорте Турции уже начали опознавать. В пожаре на горнолыжном курорте погибли целые семьи с детьми. Сейчас в Турции – зимние каникулы. И на курорты Болу съехались туристы из Анкары и Стамбула. Об этом сообщает CNN Turk.

Сгоревший отель на горнолыжном курорте Болу в Турции

Пожар на горнолыжном курорте Болу вспыхнул 21 января в отеле "Гранд Картал", построенном на горном утесе. Это затруднило тушение пожара Турции, так как спасатели могли подъехать только с одной стороны к 12-этажному зданию.

Сообщается, что пожар начался в ресторане отеля и за короткое время охватил весь горнолыжный курорт. Пожар в Турции начался в 03.30 утра, когда большинство посетителей уже спали. Пожарные службы и скорые прибыли на место только через 40 минут.

Сгоревший отель на горнолыжном курорте Болу в Турции Фото: Соцсети

СМИ уже начали публиковать списки погибших на горнолыжном курорте Болу. Сообщается, что погибали целые семьи. Так, в пожаре в Турции погибла сотрудница Turkish Airlines Зехра Сена Гюльтекин, ее муж, трое их детей и девять членов их семьи.

На пожаре на горнолыжном курорте Болу погибла целая семья доктора из Анкары, который приехал на горнолыжный курорт со своей женой и тремя детьми.

Топ-менеджер энергетической компании, который приехал кататься на лыжах вместе со своим братом и двоими сыновьями, погибли всей семьей.

Сгоревший отель на горнолыжном курорте Болу в Турции Фото: Соцсети

Расследование пожара в Турции еще ведется. Задержаны девять человек

Что известно об отеле, который сгорел на горнолыжном курорте Турции

Отель Grand Kartal расположен на горнолыжном курорте Болу, на вершине гор Кероглу, на территории горнолыжного центра Карталкая. Его построил повар Мажар Муртезаоглу еще в 1960-х. Он мечтал создать горнолыжный курорт в Турции в этом регионе, для чего изучал опыт Австрии и Швейцарии, которые славятся своими горнолыжными курортами.

Отель Grand Kartal до пожара Фото: tripadvisor

Сначала Мажар построил отель "Картал", а затем отель "Гранд Картал", несмотря на отсутствие инфраструктуры в регионе. Тем самым основав горнолыжные курорты Болу. Отель "Гранд Картал" расположен на высоте 2000 метров. В 2015 году он был отремонтирован. Мажар скончался в 2019 году, гостиницами теперь управляют его дочь с мужем. В его честь названы две улицы в Болу и Сакарье.

Напомним, Фокус писал о пожаре в Турции. Хотя уже начали публиковать списки погибших, пока неизвестно, есть ли среди них иностранные граждане.