Число погибших на горнолыжном курорте в Турции возросло до 66 человек

Отчаявшимся туристам пришлось выпрыгивать из окон, чтобы спастись от огня. Пожарные не могли подъехать к отелю, так как он построен на скале.

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Во время пожара в гостинице на горнолыжном курорте Карталакая в Турции погибли 66 человек, 51 – был госпитализирован с травмами. Есть ли среди жертв граждане других стран – неизвестно. Об этом сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая, пишет CNN Turk.

Пожар в отеле в Турции

"Мы глубоко опечалены. К сожалению, в результате пожара, вспыхнувшего в этом отеле, мы потеряли 66 жизней", — заявил Ерликая журналистам во вторник.

Некоторые туристы пытались выбраться из пылающего отеля по связанным простыням, или прыгали из окон, пытаясь спастись из деревянного отеля, который за считанные минуты охватил пламя.

12-этажный отель был построен на скале, что усложняло попытки потушить пламя. Очевидцы вспоминали запах гари, а также крики гостей, заполнившие верхние этажи отеля.

Пожар в отеле в Турции

"Это было так ужасно. Все выпрыгивали из окон, боясь смерти, и люди не могли найти огнетушители", — рассказал один из пострадавших.

Также туристы рассказали, что машины скорой помощи и пожарные приехали слишком поздно, когда уже все здание горело.

Курорт является популярным местом отдыха для отдыхающих зимой, особенно во время школьных каникул, которые длятся с в Турции января по первую неделю февраля. Время пожара пришлось на школьные каникулы, когда жители Стамбула и Анкары едут в горы Болу кататься на лыжах.

Горнолыжный курорт Карталакая в Турции до пожара Фото: tripadvisor

Губернатор Абдулазиз Айдын сообщил государственному агентству Anadolu, что в отеле проживало около 238 гостей. Двое из жертв погибли, выпрыгнув из здания "в панике".

Напомним, пожар вспыхнул на четвертом этаже гостиницы около трех часов ночи. Предварительно, пожар начался на кухне ресторана. Но причины пожара установит следствие. Четыре человека уже были задержаны.