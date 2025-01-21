Пожар на горнолыжном курорте в Турции: 10 погибших и десятки раненых

Пожар вспыхнул в три часа ночи в ресторане 12-этажного деревянного отеля в Карталакая, когда большинство из 237 гостей были в своих постелях.

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В Турции горит отель на популярном горнолыжном курорте Карталакая в Болу. Власти сообщают о 10 погибших, а число раненых возросло до 32 человек. Известно, что огонь вспыхнул в ресторане около 03.30 ночи и огонь быстро распространился по деревянному зданию. Об этом пишет CNN Türk.

Пожар в турецком отеле

Пламя быстро охватило 12-этажный отель на высоте 2200 метров, персонал начал эвакуировать 237 гостей, а первые пожарные прибыли на место только через 45 минут.

Известно, что многие отдыхающие не могли выбраться из горящего здания через эвакуационные выходы, им пришлось связывать простыни и прыгать из окон. На кадрах, записанных на мобильный телефон, слышно, как люди просят о помощи, говоря: "Где выход?", "Я не могу выйти", "Помогите!".

Утверждается, что пожар на нижних этажах был потушен в последующие часы благодаря вмешательству пожарных расчетов. В то время как борьба с пожаром на верхних этажах продолжается и пожарные прилагают все усилия, чтобы огонь не перекинулся на лес, окруающий отель. Власти не исключают, что количество жертв может увеличиться, так как люди заблокированы на верхних этажах здания.

Пожар в турецком отеле

Губернатор Болу Абдулазиз Айдын уточнил, что пожар начался на 4 этаже отеля и точная причина возгорания станет ясна после того, как огонь будет потушен.

Установлено, что двое туристов погибли, выпрыгнув из окон горящего здания.

Репортер DHA Мутлу Юдже рассказал об отеле, в котором вспыхнул пожар: "Это один из первых отелей в регионе, полностью обшитый деревом. Тушение пожара ведется только с передней стороны. Выехать на горнолыжный склон пожарные расчеты не могут".

Тем временем пожарные предупредили, что здание может рухнуть в любой момент.

Напомним, перед Новым годом горел отель в Бангкоке, Таиланд. Погибли трое иностранцев, в том числе мужчина из Украины. Пожар, который вспыхнул в гостинице недалеко от улицы Каосан-роуд, которая популярна среди туристов.