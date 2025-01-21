Пожар на горнолыжном курорте в Турции: 10 погибших и десятки раненых
Пожар вспыхнул в три часа ночи в ресторане 12-этажного деревянного отеля в Карталакая, когда большинство из 237 гостей были в своих постелях.
В Турции горит отель на популярном горнолыжном курорте Карталакая в Болу. Власти сообщают о 10 погибших, а число раненых возросло до 32 человек. Известно, что огонь вспыхнул в ресторане около 03.30 ночи и огонь быстро распространился по деревянному зданию. Об этом пишет CNN Türk.
Пламя быстро охватило 12-этажный отель на высоте 2200 метров, персонал начал эвакуировать 237 гостей, а первые пожарные прибыли на место только через 45 минут.
Известно, что многие отдыхающие не могли выбраться из горящего здания через эвакуационные выходы, им пришлось связывать простыни и прыгать из окон. На кадрах, записанных на мобильный телефон, слышно, как люди просят о помощи, говоря: "Где выход?", "Я не могу выйти", "Помогите!".
Утверждается, что пожар на нижних этажах был потушен в последующие часы благодаря вмешательству пожарных расчетов. В то время как борьба с пожаром на верхних этажах продолжается и пожарные прилагают все усилия, чтобы огонь не перекинулся на лес, окруающий отель. Власти не исключают, что количество жертв может увеличиться, так как люди заблокированы на верхних этажах здания.
Губернатор Болу Абдулазиз Айдын уточнил, что пожар начался на 4 этаже отеля и точная причина возгорания станет ясна после того, как огонь будет потушен.
Установлено, что двое туристов погибли, выпрыгнув из окон горящего здания.
Репортер DHA Мутлу Юдже рассказал об отеле, в котором вспыхнул пожар: "Это один из первых отелей в регионе, полностью обшитый деревом. Тушение пожара ведется только с передней стороны. Выехать на горнолыжный склон пожарные расчеты не могут".
Тем временем пожарные предупредили, что здание может рухнуть в любой момент.
Напомним, перед Новым годом горел отель в Бангкоке, Таиланд. Погибли трое иностранцев, в том числе мужчина из Украины. Пожар, который вспыхнул в гостинице недалеко от улицы Каосан-роуд, которая популярна среди туристов.