Пожежа на гірськолижному курорті в Туреччині: 10 загиблих і десятки поранених

Пожежа спалахнула о третій годині ночі в ресторані 12-поверхового дерев'яного готелю в Карталакайя, коли більшість із 237 гостей були у своїх ліжках.

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У Туреччині горить готель на популярному гірськолижному курорті Карталакая в Болу. Влада повідомляє про 10 загиблих, а кількість поранених зросла до 32 осіб. Відомо, що вогонь спалахнув у ресторані приблизно о 03:30 ночі і вогонь швидко поширився дерев'яною будівлею. Про це пише CNN Türk.

Пожежа в турецькому готелі

Полум'я швидко охопило 12-поверховий готель на висоті 2200 метрів, персонал почав евакуювати 237 гостей, а перші пожежники прибули на місце тільки через 45 хвилин.

Відомо, що багато відпочивальників не могли вибратися з будівлі, що палає, через евакуаційні виходи, їм довелося зв'язувати простирадла і стрибати з вікон. На кадрах, записаних на мобільний телефон, чутно, як люди просять про допомогу, кажучи: "Де вихід?", "Я не можу вийти", "Допоможіть!".

Стверджується, що пожежу на нижніх поверхах загасили в наступні години завдяки втручанню пожежних розрахунків. У той час як боротьба з пожежею на верхніх поверхах триває і пожежники докладають усіх зусиль, щоб вогонь не перекинувся на ліс, що оточує готель. Влада не виключає, що кількість жертв може збільшитися, оскільки люди заблоковані на верхніх поверхах будівлі.

Пожежа в турецькому готелі

Губернатор Болу Абдулазіз Айдин уточнив, що пожежа почалася на 4 поверсі готелю, і точна причина загоряння стане зрозумілою після того, як вогонь загасять.

Встановлено, що двоє туристів загинули, вистрибнувши з вікон будівлі, що палає.

Репортер DHA Мутлу Юдже розповів про готель, у якому спалахнула пожежа: "Це один із перших готелів у регіоні, повністю обшитий деревом. Гасіння пожежі ведеться тільки з передньої сторони. Виїхати на гірськолижний схил пожежні розрахунки не можуть".

Тим часом пожежники попередили, що будівля може завалитися будь-якої миті.

Нагадаємо, перед Новим роком горів готель у Бангкоку, Таїланд. Загинули троє іноземців, зокрема чоловік з України. Пожежа спалахнула в готелі недалеко від вулиці Каосан-роуд, яка популярна серед туристів.