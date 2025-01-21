Пожежа на гірськолижному курорті в Туреччині: 10 загиблих і десятки поранених
Пожежа спалахнула о третій годині ночі в ресторані 12-поверхового дерев'яного готелю в Карталакайя, коли більшість із 237 гостей були у своїх ліжках.
У Туреччині горить готель на популярному гірськолижному курорті Карталакая в Болу. Влада повідомляє про 10 загиблих, а кількість поранених зросла до 32 осіб. Відомо, що вогонь спалахнув у ресторані приблизно о 03:30 ночі і вогонь швидко поширився дерев'яною будівлею. Про це пише CNN Türk.
Полум'я швидко охопило 12-поверховий готель на висоті 2200 метрів, персонал почав евакуювати 237 гостей, а перші пожежники прибули на місце тільки через 45 хвилин.
Відомо, що багато відпочивальників не могли вибратися з будівлі, що палає, через евакуаційні виходи, їм довелося зв'язувати простирадла і стрибати з вікон. На кадрах, записаних на мобільний телефон, чутно, як люди просять про допомогу, кажучи: "Де вихід?", "Я не можу вийти", "Допоможіть!".
Стверджується, що пожежу на нижніх поверхах загасили в наступні години завдяки втручанню пожежних розрахунків. У той час як боротьба з пожежею на верхніх поверхах триває і пожежники докладають усіх зусиль, щоб вогонь не перекинувся на ліс, що оточує готель. Влада не виключає, що кількість жертв може збільшитися, оскільки люди заблоковані на верхніх поверхах будівлі.
Губернатор Болу Абдулазіз Айдин уточнив, що пожежа почалася на 4 поверсі готелю, і точна причина загоряння стане зрозумілою після того, як вогонь загасять.
Встановлено, що двоє туристів загинули, вистрибнувши з вікон будівлі, що палає.
Репортер DHA Мутлу Юдже розповів про готель, у якому спалахнула пожежа: "Це один із перших готелів у регіоні, повністю обшитий деревом. Гасіння пожежі ведеться тільки з передньої сторони. Виїхати на гірськолижний схил пожежні розрахунки не можуть".
Тим часом пожежники попередили, що будівля може завалитися будь-якої миті.
Нагадаємо, перед Новим роком горів готель у Бангкоку, Таїланд. Загинули троє іноземців, зокрема чоловік з України. Пожежа спалахнула в готелі недалеко від вулиці Каосан-роуд, яка популярна серед туристів.