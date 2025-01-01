В Бангкоке горел отель: в пожаре погибли туристы из Украины, США и Бразилии (видео)

Пожар вспыхнул на пятом этаже Ember Hotel. Огонь удалось локализовать, причины возгорания устанавливаются. В отеле в момент пожара проживали 75 гостей.

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В отеле в туристическом районе Бангкока, столицы Таиланда, вспыхнул пожар, который унес жизни трех иностранцев. Инцидент произошел в ночь на воскресенье, 29 декабря, недалеко от улицы Каосан-роуд, которая популярна среди туристов своими активными развлечениями и насыщенной ночной жизнью. Об этом пишет Associated Press.

Как сообщает полиция, погибшими оказались женщина из Бразилии, мужчина из Украины и мужчина из США. Один из них погиб на месте, двое других скончались в больнице. Еще пять человек получили ранения: среди них женщина из Японии, которая находится в критическом состоянии, а также двое немцев, японец и тайский электрик.

Пожар возник на пятом этаже шестиэтажного Ember Hotel, где на тот момент проживали 75 гостей. По словам очевидцев, спасатели разбивали окна, чтобы вытащить людей из здания.

Пожар удалось локализовать, однако причины его возникновения пока расследуются. Инцидент произошел накануне масштабных празднований Нового года, на которые планировалось привлечь более 20 тысяч человек в районе Каосан-роуд.

Напомним, 24 декабря в Париже загорелась Эйфелева башня. Огонь загорелся в лифтовой шахте между первым и вторым этажами башни. Туристов пришлось эвакуировать.

20 декабря в немецком Магдебурге автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке. Пять человек погибли, более двухсот получили ранения. Среди пострадавших — украинка 1972 года рождения.