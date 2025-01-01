У Бангкоку горів готель: у пожежі загинули туристи з України, США та Бразилії (відео)

Пожежа спалахнула на п’ятому поверсі Ember Hotel. Вогонь вдалося локалізувати, причини займання встановлюють. У готелі в момент пожежі проживали 75 гостей.

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У готелі в туристичному районі Бангкока, столиці Таїланду, спалахнула пожежа, яка забрала життя трьох іноземців. Інцидент стався в ніч на неділю, 29 грудня, неподалік вулиці Каосан-роуд, яка популярна серед туристів своїми активними розвагами та насиченим нічним життям. Про це пише Associated Press.

Як повідомляє поліція, загиблими виявилися жінка з Бразилії, чоловік з України та чоловік зі США. Один із них загинув на місці, двоє інших померли в лікарні. Ще п’ятеро осіб дістали поранення: серед них жінка з Японії, яка перебуває у критичному стані, а також двоє німців, японець і тайський електрик.

Пожежа виникла на п’ятому поверсі шестиповерхового Ember Hotel, де на той момент проживали 75 гостей. За словами очевидців, рятувальники розбивали вікна, щоб витягнути людей із будівлі.

Пожежу вдалося локалізувати, проте причини її виникнення наразі розслідуються. Інцидент стався напередодні масштабних святкувань Нового року, на які планувалося залучити понад 20 тисяч людей у районі Каосан-роуд.

Нагадаємо, 24 грудня у Парижі загорілась Ейфелева вежа. Вогонь зайнявся у ліфтовій шахті між першим і другим поверхами вежі. Туристів довелось евакуювати.

20 грудня у німецькому Магдебурзі автомобіль в'їхав у натовп на різдвяному ярмарку. П'ятеро людей загинули, понад двісті дістали поранення. Серед постраждалих — українка 1972 року народження.