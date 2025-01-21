Кількість загиблих на гірськолижному курорті в Туреччині зросла до 66 осіб

Зневіреним туристам довелося вистрибувати з вікон, щоб врятуватися від вогню. Пожежники не могли під'їхати до готелю, оскільки він побудований на скелі.

Related video

Під час пожежі в готелі на гірськолижному курорті Карталакая в Туреччині загинули 66 осіб, 51 — було госпіталізовано з травмами. Чи є серед жертв громадяни інших країн — невідомо. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Ерлікая, пише CNN Turk.

Пожежа в готелі в Туреччині

"Ми глибоко засмучені. На жаль, унаслідок пожежі, що спалахнула в цьому готелі, ми втратили 66 життів", — заявив Єрлікая журналістам у вівторок.

Деякі туристи намагалися вибратися з палаючого готелю зв'язаними простирадлами, або стрибали з вікон, намагаючись врятуватися з дерев'яного готелю, який за лічені хвилини охопило полум'я.

12-поверховий готель був побудований на скелі, що ускладнювало спроби загасити полум'я. Очевидці згадували запах гару, а також крики гостей, які заповнили верхні поверхи готелю.

Пожежа в готелі в Туреччині

"Це було так жахливо. Усі вистрибували з вікон, боячись смерті, і люди не могли знайти вогнегасники", — розповів один із постраждалих.

Також туристи розповіли, що машини швидкої допомоги та пожежники приїхали занадто пізно, коли вже вся будівля горіла.

Курорт є популярним місцем відпочинку для відпочивальників узимку, особливо під час шкільних канікул, що тривають з у Туреччині січня по перший тиждень лютого. Час пожежі припав на шкільні канікули, коли жителі Стамбула й Анкари їдуть у гори Болу кататися на лижах.

Гірськолижний курорт Карталакая в Туреччині до пожежі Фото: tripadvisor

Губернатор Абдулазіз Айдин повідомив державному агентству Anadolu, що в готелі проживало близько 238 гостей. Двоє з жертв загинули, вистрибнувши з будівлі "в паніці".

Нагадаємо, пожежа спалахнула на четвертому поверсі готелю близько третьої години ночі. Попередньо, пожежа почалася на кухні ресторану. Але причини пожежі встановить слідство. Чотирьох людей уже було затримано.