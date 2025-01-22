Пожежа в Туреччині на гірськолижному курорті Болу забрала 76 життів: загинули цілі родини

У пожежі на гірськолижному курорті Туреччини загинули туристи, які приїхали з дітьми під час канікул. Тіла тільки почали впізнавати.

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У пожежі на гірськолижному курорті Туреччини загинули 76 осіб, ще 51 — дістала травми, вистрибуючи з вікон палаючого готелю, або отруїлася продуктами горіння. Загиблих на курорті Туреччини вже почали впізнавати. У пожежі на гірськолижному курорті загинули цілі родини з дітьми. Зараз у Туреччині — зимові канікули. І на курорти Болу з'їхалися туристи з Анкари та Стамбула. Про це повідомляє CNN Turk.

Згорілий готель на гірськолижному курорті Болу в Туреччині

Пожежа на гірськолижному курорті Болу спалахнула 21 січня в готелі "Гранд Картал", побудованому на гірській скелі. Це ускладнило гасіння пожежі Туреччини, оскільки рятувальники могли під'їхати тільки з одного боку до 12-поверхової будівлі.

Повідомляється, що пожежа почалася в ресторані готелю і за короткий час охопила весь гірськолижний курорт. Пожежа в Туреччині почалася о 03.30 ранку, коли більшість відвідувачів уже спали. Пожежні служби та швидкі прибули на місце тільки через 40 хвилин.

Згорілий готель на гірськолижному курорті Болу в Туреччині Фото: Соцмережi

ЗМІ вже почали публікувати списки загиблих на гірськолижному курорті Болу. Повідомляють, що гинули цілі сім'ї. Так, у пожежі в Туреччині загинула співробітниця Turkish Airlines Зехра Сена Гюльтекін, її чоловік, троє їхніх дітей і дев'ять членів їхньої родини.

На пожежі на гірськолижному курорті Болу загинула ціла сім'я лікаря з Анкари, який приїхав на гірськолижний курорт зі своєю дружиною і трьома дітьми.

Топ-менеджер енергетичної компанії, який приїхав кататися на лижах разом зі своїм братом і двома синами, загинули всією родиною.

Згорілий готель на гірськолижному курорті Болу в Туреччині Фото: Соцмережi

Розслідування пожежі в Туреччині ще триває. Затримано дев'ятьох осіб

Що відомо про готель, який згорів на гірськолижному курорті Туреччини

Готель Grand Kartal розташований на гірськолижному курорті Болу, на вершині гір Кероглу, на території гірськолижного центру Карталкая. Його побудував кухар Мажар Муртезаоглу ще в 1960-х. Він мріяв створити гірськолижний курорт у Туреччині в цьому регіоні, для чого вивчав досвід Австрії та Швейцарії, які славляться своїми гірськолижними курортами.

Готель Grand Kartal до пожежі Фото: tripadvisor

Спочатку Мажар побудував готель "Картал", а потім готель "Гранд Картал", незважаючи на відсутність інфраструктури в регіоні. Тим самим заснувавши гірськолижні курорти Болу. Готель "Гранд Картал" розташований на висоті 2000 метрів. У 2015 році його було відремонтовано. Мажар помер 2019 року, готелями тепер керують його дочка з чоловіком. На його честь названо дві вулиці в Болу і Сакар'є.

Нагадаємо, Фокус писав про пожежу в Туреччині. Хоча вже почали публікувати списки загиблих, поки невідомо, чи є серед них іноземні громадяни.