Черный дым, языки огня, взрывы: в Туле пылает военный госпиталь десантников ВС РФ (видео)

Российские пожарные второй час подряд не могут справиться с пожаром в госпитале в центре Тулы. Горит 1 тыс. кв. км, огонь выжег третий этаж, поднялся на крышу, слышны взрывы неизвестного происхождения.

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В Туле внезапно загорелся верхний этаж военного госпиталя, в котором находилось до сотни россиян срочной службы. Пожарные не справились с возгоранием, поэтому за несколько часов горения огонь перекинулся на крышу. О деталях чрезвычайной ситуации рассказали в местном паблике "Тульские новости".

Первое сообщение о возгорании в центре Тулы появилось в паблике в 14:30 13 января. В заметке указано, что загорелся военный госпиталь, расположенный на ул. Советской. На видео и фото, снятых на месте чрезвычайной ситуации, видим столбы черного дыма, которые вырываются из окон третьего, последнего, этажа. На некоторых кадрах видны многометровые столбы пламени, которые дотягиваются до кровли. В паблике написали, что окрестные улицы перекрыли, начали эвакуацию людей.

Позже в сети уточнили, что именно горит. Как выяснилось, загорелся дом 15 по улице Советской. Именно по этому адресу расположен 39 отдельный медицинский отряд Военно-Воздушных сил ВС РФ, лечат срочников Военно-воздушных сил (ВДВ). На место пожара прибыли отряды регионального управления Министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС), но справиться с огнем не смогли и он перекинулся на крышу. Впоследствии обновилась информация об эвакуации: из госпиталя вывезли 57 человек, о людях с ожогами информации не было. Также появились первые предположения о причине возгорания: из-за неисправности электропроводки. Кроме того, представители паблика заявили, что слышали звуки взрывов во время пожара. К тому же, заметили железные ящики неизвестного назначения, которые начали срочно выносить из здания.

Пожар в РФ — информация о причинах возгорания в госпитале в Туле Фото: Скриншот Пожар в РФ — информация о железных ящиках в госпитале в Туле Фото: Скриншот

Мэр Тулы Александр Эрк пока никак не комментировал в Telegram чрезвычайную ситуацию в населенном пункте. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев подтвердил, что в госпитале лечат срочников и что причина загорания — проводка. Чиновник заявив, что пострадавших нет.

Ориентировочная площадь возгорания — около 1 тыс. кв. км, рассказали в российском медиа "Говорит не Москва". Военный госпиталь расположен в центре Тулы, расстояние до украинской границы — около 250 км.

Отметим, 8 января начался пожар возле военного аэродрома "Энгельс 2" в Саратовской области. Перед этим в сети появились кадры с атаки дронов и моменты попадания в резервуары с горючим. После попадания горючее загорелось и с огнем не могли справиться несколько дней подряд, писали росСМИ.

Напоминаем, 10 января Минобороны РФ сообщило об отражении атаки 40 БПЛА: в сети написали о попадании по двум военным заводам.