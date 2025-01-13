Чорний дим, язики вогню, вибухи: в Тулі палає військовий госпіталь десантників ЗС РФ (відео)

Російські пожежники другу годину поспіль не можуть впоратись з пожежею у госпіталі в центрі Тули. Горить 1 тис. кв. км, вогонь випалив третій поверх, піднявся на дах, чути вибухи невідомого походження.

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В Тулі раптово загорівся горішній поверх військового госпіталю, в якому перебувало до сотні росіян строкової служби. Пожежники не впорались з займанням, тому за кілька годин горіння вогонь перекинувся на дах. Про деталі надзвичайної ситуації розповіли у місцевому пабліку "Тульские новости".

Перше повідомлення про займання в центрі Тули з'явилось у пабліку о 14:30 13 січня. У дописі вказано, що загорівся військовий госпіталь, розташований на вул. Совєтской. На відео та фото, знятих на місці надзвичайної ситуації, бачимо стовпи чорного диму, які вириваються з вікон третього, останнього, поверху. На деяких кадрах видно кількаметрові стовпи полум'я, які дотягуються до покрівлі. У пабліку написали, що навколишні вулиці перекрили, почали евакуацію людей.

Згодом у мережі уточнили, що саме горить. Як з'ясувалось, загорівся будинок 15 по вулиці Совєтской. Саме за цією адресою розташований 39 окремий медичний загін Військово-Повітряних сил ЗС РФ, лікують строковиків Військово-повітряних сил (ВДВ). На місце пожежі прибули загони регіонального управління Міністерства надзвичайних ситуацій (МНС), але впоратись з вогнем не змогли і він перекинувся на дах. Згодом оновилась інформація щодо евакуації: з госпіталю вивезли 57 ос., про людей з опіками інформації не було. Також з'явились перші припущення про причину займання: через несправність електропроводки. Крім того, представники пабліку заявили, що чули звуки вибухів під час пожежі. До того ж, помітили залізні ящики невідомого призначення, які почали терміново виносити з будівлі.

Пожежа в РФ - інформація про причини займання в госпіталі в Тулі Фото: Скриншот Пожежа в РФ - інформація про залізні ящики в госпіталі в Тулі Фото: Скриншот

Мер Тули Олександр Ерк поки що ніяк не коментував у Telegram надзвичайну ситуацію у населеному пункті. Губернатор Тульської області Дмитро Міляєв підтвердив, що у шпиталі лікують "срочників" і що причина загоряння – проводка. Чиновник заявив, що постраждалих немає.

Орієнтовна площа займання — близько 1 тис. кв. км, розповіли у російському медіа "Говорит не Москва". Військовий госпіталь розташований в центрі Тули, відстань до українського кордону — близько 250 км.

Зазначимо, 8 січня почалась пожежа біля військового аеродрому "Енгельс 2" у Саратовській області. Перед цим у мережі з'явились кадри з атаки дронів і моменти влучання у резервуари з пальним. Після влучання пальне загорілось і з вогнем не могли впоратись кілька днів поспіль, писали росЗМІ.

Нагадуємо, 10 січня Міноборони РФ повідомило про відбиття атаки 40 БПЛА: у мережі написали про влучання по двох військових заводах.