Путін підписав указ про призов на строкову службу 133 тисяч росіян: деталі

До армії країни-агресорки планують призивати на строкову службу з 1 жовтня по 31 грудня. Тривалість служби становитиме 12 місяців.

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Російський диктатор Володимир Путін підписав указ про початок офіційного призову на строкову службу в армію країни-агресорки. Про це йдеться в тексті документа.

Згідно з наказом, до лав ЗС РФ буде призвано 133 тисячі строковиків у віці від 18 до 30 років, які не перебувають у запасі та підлягають призову.

В тексті указу також зазначається, що всі російські солдати, матроси, сержанти та старшини, термін служби яких закінчився, будуть звільнені з військової служби.

Пізніше представник Міноборони країни-агресорки Володимир Цимлянський повідомив на брифінгу, що процес осіннього призову триватиме з 1 жовтня до 31 грудня поточного року. Загальний термін військової служби по призову для громадян РФ залишається незмінним та становить 12 місяців.

Нагадаємо, 16 вересня Фокус повідомляв, що російський диктатор збільшив штатну чисельність ЗС РФ. Тепер склад Міноборони країни-агресорки збільшився до 2 млн 389 тисяч осіб, серед яких 1,5 млн військовослужбовців.

19 вересня Business Insider зазначив, що економіка РФ не здатна забезпечити збільшений штат армії. На думку експертів, зростання чисельності військовослужбовців призведе до економічного колапсу.