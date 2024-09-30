Путин подписал указ о призыве на срочную службу 133 тысяч россиян: детали

В армию страны-агрессора планируют призывать на срочную службу с 1 октября по 31 декабря. Продолжительность службы будет составлять 12 месяцев.

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Российский диктатор Владимир Путин подписал указ о начале официального призыва на срочную службу в армию страны-агрессора. Об этом говорится в тексте документа.

Согласно приказу, в ряды ВС РФ будет призвано 133 тысячи срочников в возрасте от 18 до 30 лет, не состоящих в запасе и подлежащих призыву.

В тексте указа также отмечается, что все российские солдаты, матросы, сержанты и старшины, срок службы которых закончился, будут уволены с военной службы.

Позже представитель Минобороны страны-агрессора Владимир Цимлянский сообщил на брифинге, что процесс осеннего призыва продлится с 1 октября по 31 декабря текущего года. Общий срок военной службы по призыву для граждан РФ остается неизменным и составляет 12 месяцев.

Напомним, 16 сентября Фокус сообщал, что российский диктатор увеличил штатную численность ВС РФ. Теперь состав Минобороны страны-агрессора вырос до 2 млн 389 тысяч человек, среди них 1,5 млн военнослужащих.

19 сентября Business Insider отметил, что экономика РФ не способна обеспечить увеличенный штат армии. По мнению экспертов, рост численности военнослужащих приведет к экономическому коллапсу.