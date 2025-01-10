Росію атакували десятки дронів: загорілись два заводи, місцеві чують детонацію (відео)

У Міноборони РФ заявили про ліквідацію 40 БПЛА. Однак робота ППО не врятувала дві ворожі області від масштабних пожеж.

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Вночі на 10 січня Росію атакували українські дрони. Про це заявила пресслужба ворожого Міністерства оборони.

Російські сили ППО перехопили й знищили 40 БПЛА:

16 — над Ростовською областю;

4 — над Курською областю;

4 — над Воронезькою областю;

3 — Брянської області;

2 — Краснодарського краю;

1 — Бєлгородською областю;

10 — над акваторією Азовського моря.

Наслідки у регіонах

У медіа Baza повідомили про "велику пожежу" та вибухи в Ленінградській області.

"Світиться промзона на Індустріальній вулиці в Гатчині. Площа пожежі зараз становить 1600 квадратних метрів. Що стало причиною пожежі наразі невідомо. На місці працюють оперативні служби", — зауважили журналісти.

Згодом вони уточнили, що горить завод з виробництва ацетону.

Фото з місця подій Фото: Baza

В "РИА Новости" передали, що вогонь поширився та охопив площу у 1 900 квадратних метрів. За даними соцмереж, було зафіксовано розлив ацетону. Пожежі надали ранг №2.

В місцевій адміністрації проінформували, що горять дві цегляні будівлі на території заводу. У місті взяли проби повітря для перевірки на вміст аміаку.

За непідтвердженою інформацією з Telegram-каналу Exilenova+, підприємство належить російській компанії, яка спеціалізується на технічних рішеннях у галузі промислової й іскробезпеки. Вона пропонує системи для гірничих робіт, ремонтує й обслуговує шахтне обладнання, а також виробляє вимірювальні прилади.

Фото з місця подій Фото: Exilenova+ Фото з місця подій Фото: Exilenova+

В ASTRA з посиланням на місцевих передали, що перед пожежею гриміли вибухи, а тепер "чути детонацію".

Також під ударом опинився завод "ПластФактор" у селі Крим у Ростовській області. За інформацією соцмереж, там виробляють підлогові покриття. Там ліквідували пожежу на площі у 2 000 квадратних метрів.

Нагадаємо, вночі на 10 січня Україну атакували російські БПЛА. У Солом’янському районі уламки дрона влучили у багатоповерхівку.

Аналітики DeepState повідомили про просування ЗС РФ на Донеччині. Ворог захопив декілька населених пунктів.