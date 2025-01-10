Россию атаковали десятки дронов: загорелись два завода, местные слышат детонацию (видео)

В Минобороны РФ заявили о ликвидации 40 БПЛА. Однако работа ПВО не спасла две вражеские области от масштабных пожаров.

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Ночью на 10 января Россию атаковали украинские дроны. Об этом заявила пресс-служба вражеского Министерства обороны.

Российские силы ПВО перехватили и уничтожили 40 БПЛА:

16 — над Ростовской областью;

4 — над Курской областью;

4 — над Воронежской областью;

3 — Брянской области;

2 — Краснодарского края;

1 — Белгородской областью;

10 — над акваторией Азовского моря.

Последствия в регионах

В медиа Baza сообщили о "крупном пожаре" и взрывах в Ленинградской области.

"Горит промзона на Индустриальной улице в Гатчине. Площадь пожара сейчас составляет 1600 квадратных метров. Что стало причиной пожара пока неизвестно. На месте работают оперативные службы", — отметили журналисты.

Впоследствии они уточнили, что горит завод по производству ацетона.

Фото с места событий Фото: Baza

В "РИА Новости" передали, что огонь распространился и охватил площадь в 1 900 квадратных метров. По данным соцсетей, был зафиксирован разлив ацетона. Пожару присвоили ранг №2.

В местной администрации проинформировали, что горят два кирпичных здания на территории завода. В городе взяли пробы воздуха для проверки на содержание аммиака.

По неподтвержденной информации из Telegram-канала Exilenova+, предприятие принадлежит российской компании, которая специализируется на технических решениях в области промышленной и искробезопасности. Она предлагает системы для горных работ, ремонтирует и обслуживает шахтное оборудование, а также производит измерительные приборы.

Фото с места событий Фото: Exilenova+ Фото с места событий Фото: Exilenova+

В ASTRA со ссылкой на местных передали, что перед пожаром гремели взрывы, а теперь "слышна детонация".

Также под ударом оказался завод "ПластФактор" в селе Крым в Ростовской области. По информации соцсетей, там производят напольные покрытия. Там ликвидировали пожар на площади в 2 000 квадратных метров.

Напомним, ночью на 10 января Украину атаковали российские БПЛА. В Соломенском районе обломки дрона попали в многоэтажку.

Аналитики DeepState сообщили о продвижении ВС РФ в Донецкой области. Враг захватил несколько населенных пунктов.