В Москве вспыхнул масштабный пожар на складе, сообщают о взрывах (видео)

Российские СМИ сообщают, что в столице РФ загорелся склад с газовыми баллонами. Сейчас перекрытие ангара уже обвалилось, площадь возгорания составляет более 250 кв.м и продолжает увеличиваться.

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В столице Российской Федерации Москве вспыхнул масштабный пожар на одном из складов, а на месте возгорания сообщают о черном дыме. Об этом сообщает российский телеграм-канал Shot.

По данным СМИ, пожар произошел в ангаре на 7-м проезде Марьиного Гая, что на северо-востоке российской столицы. Предварительно, в этом ангаре внутри хранятся газовые баллоны, а площадь пожара — 250 квадратных метров.

Известно, что к месту возгорания вызвали пожарный поезд. Журналисты добавляют, что пока информации о пострадавших не поступало, однако есть вероятность роста площади возгорания.

Локация возгорания (скриншот Google Maps)

В МЧС города Москвы сообщили, что сейчас спасатели полностью локализовали открытое возгорание. Впоследствии в ведомстве сообщили, что пожар якобы был полностью ликвидирован, и сейчас ведутся работы по разбору места возгорания.

"Происходит проливка и разбор [сгоревших] конструкций", — говорится в сообщении московского МЧС.

Ранее стало известно, что под Москвой горел крупный складской комплекс. МЧС Московской области сообщает, что площадь возгорания составляет более 10 тыс. кв.м. РосСМИ также сообщают, что огонь перекинулся на другие здания рядом со складским помещением.

Впоследствии сообщалось, что в Москве пылает здание "бывшего" завода. Огонь охватил 2000 квадратных метров, МЧС привлекло авиацию. По данным СМИ, огонь перекинулся на соседнее здание.