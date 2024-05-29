"Такая возможность есть": Малюська не исключает, что заключенные женщины присоединятся к ВСУ

Женщин, отбывающих наказание в украинских колониях или тюрьмах, мало. Они, по словам министра юстиции, не так часто совершают преступления.

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Закон не запрещает осужденным женщинам присоединиться к рядам Вооруженных сил Украины, впрочем, пока желающих среди них не зафиксировано. Об этом в эфире телемарафона заявил министр юстиции Денис Малюська.

"Женщин нет", — отметил он, отвечая на вопрос, есть ли женщины среди осужденных, которые изъявили желание мобилизоваться.

По его словам, в украинских законах не существует ограничений по гендеру желающих записаться в армию. Впрочем, хотя теоретически такая возможность существует, в настоящее время спроса в ВСУ на мобилизацию женщин, которые находятся в местах лишения свободы, нет. В то же время, подчеркнул Малюська, есть спрос на мужчин, чтобы выполнить заказ от Минобороны.

Также он отметил, что в пенитенциарной системе женщин не так много, ведь последние совершают преступления гораздо реже. К тому же суды редко дают женщинам наказания, связанные с лишением свободы.

Напомним, с заключенными о возможной мобилизации общались представители штурмового батальона "Волки Да Винчи". Третья отдельная штурмовая бригада ВСУ также начала рекрутинговую кампанию среди этой категории.

Ранее Фокус писал, что военнослужащий ВСУ назвал главную опасность мобилизации заключенных. Командир подразделения ударных БПЛА Игорь Луценко считает, что заключенные — серьезный ресурс. С его помощью можно будет наполнить несколько бригад, но важен подход к привлечению таких людей в Силы обороны.