"Така можливість є": Малюська не виключає, що ув'язнені жінки приєднаються до ЗСУ

Жінок, які відбувають покарання в українських колоніях чи тюрмах, мало. Вони, за словами міністра юстиції, не так часто скоюють злочини.

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Закон не забороняє засудженим жінкам доєднатися до лав Збройних сил України, утім, наразі охочих серед них не зафіксовано. Про це в ефірі телемарафону заявив міністр юстиції Денис Малюська.

"Жінок немає", — зазначив він, відповідаючи на запитання, чи є жінки серед засуджених, які виявили бажання мобілізуватися.

За його словами, в українських законах не існує обмежень щодо гендеру бажаючих записатися до армії. Утім, хоча теоретично така можливість існує, на даний час попиту у ЗСУ на мобілізацію жінок, які знаходяться у місцях позбавлення волі, немає. Водночас, підкреслив Малюська, є попит на чоловіків, щоб виконати замовлення від Міноборони.

Також він зауважив, що у пенітенціарній системі жінок не так багато, адже останні вчиняють злочини набагато рідше. До того ж суди рідко дають жінкам покарання, пов'язані з позбавленням волі.

Нагадаємо, з ув'язненими щодо можливої мобілізації спілкувалися представники штурмового батальйону "Вовки Да Вінчі". Третя окрема штурмова бригада ЗСУ також почала рекрутингову кампанію серед цієї категорії.

Раніше Фокус писав, що військовослужбовець ЗСУ назвав головну небезпеку мобілізації ув'язнених. Командир підрозділу ударних БПЛА Ігор Луценко вважає, що ув'язнені — серйозний ресурс. З його допомогою можна буде наповнити кілька бригад, але важливий підхід до залучення таких людей до Сил оборони.