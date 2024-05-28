Третя окрема штурмова бригада ЗСУ почала рекрутингову кампанію серед ув'язнених, — офіцер

Про початок агітації серед позбавлених волі повідомив командир штурмового батальйону Дмитро Кухарчук. За його словами, "штрафбатів" з ув'язнених формувати не планують.

Related video

Третя окрема штурмова бригада (3 ОШБр) ЗСУ почала їздити по тюрмах та агітувати в'язнів вступати до їх лав. Про це написав командир 2 штурмового батальйону 3 ОШБр Дмитро Кухарчук у своєму Telegram-каналі.

"Найбільше надихає, коли на твоє "Слава Україні!" вся тюрма відповідає: "Героям Слава!", — написав Кухарчук.

Пост Кухарчука Фото: Скриншот

У коментарях Кухарчук зазначив, що "штрафбатів" з ув'язнених формувати не планують.

Відповідь Кухарчука про штрафбати Фото: Скриншот

Більше подробиць поки що немає, як і повідомлень на основному каналі 3-ї ОШБр. 27 травня Кухарчук публікував фото із міністром юстиції Денисом Малюською, подякувавши за "конструктив".

Кухарчук, Денис Малюська, його заступниця Олена Висоцька, нардеп Олександр Качура, Олег Петренко Фото: 3 ОШБр ЗСУ

Третя окрема штурмова бригада ЗСУ – це підрозділ, сформований ветеранами "Азову" у 2022 році. Нині її бійці виконують завдання в гарячих точках на Харківщині та Донеччині.

Нагадаємо, 25 травня міністр юстиції Денис Малюська заявив, що засуджені можуть воювати в українській армії в обмін на можливість умовно-дострокового звільнення після закінчення служби. Суди країни мають схвалити заявку кожного ув'язненого на військову службу.

Російська програма відкрита для ув'язнених, засуджених за насильницькі злочини, тоді як український закон не поширюється на людей, засуджених за два і більше вбивства, зґвалтування або інші тяжкі злочини, зазначив Малюська, пояснивши, що особу, засуджену за одне вбивство, може бути звільнено, якщо тільки злочин не було скоєно за обтяжливих обставин, таких як сексуальне насильство.

Фокус писав, що 22 травня у Хмельницькому міськрайонному суді повідомляли, що підтримали мобілізацію двох засуджених. Чоловіків 2000 і 1981 років народження посадили ще до повномасштабної війни за крадіжки. Після цього суд задовольнив усі 50 клопотань про умовно-дострокове звільнення засуджених, які відбувають покарання в Райковецькій виправній колонії і виявили бажання проходити військову службу.