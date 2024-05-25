Україна для участі у війні випустила з в'язниць уже 350 ув'язнених, — Малюська

Загалом до судів подано 4300 заяв про умовно-дострокове звільнення. Решта, найімовірніше, вичікують, збираючись подивитися, що станеться з першою хвилею добровольців.

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Україна вже почала звільняти ув'язнених, які перебувають у місцях позбавлення волі, для служби в армії. Про це в інтерв'ю NYT заявив міністр юстиції Денис Малюська.

За його словами, майже 350 ув'язнених уже звільнено відповідно до ухваленого закону, який дозволяє засудженим служити в армії в обмін на можливість умовно-дострокового звільнення після закінчення служби.

Суди країни мають схвалити заявку кожного ув'язненого на військову службу, і Малюська зазначив, що судова система вже розглядає більшу частину з 4 300 заяв, поданих наразі. За його словами, до 20 000 таких заявників, включно з людьми, які перебувають у попередньому ув'язненні, можуть бути завербовані для служби в українській армії, сказав він.

Як зазначає видання, ця політика повторює практику, широко використовувану Росією для зміцнення своїх Збройних сил, однак у деяких відношеннях відрізняється. Російська програма відкрита для ув'язнених, засуджених за насильницькі злочини, тоді як український закон не поширюється на людей, засуджених за два і більше вбивства, зґвалтування або інші тяжкі злочини.

Малюська пояснив, що особу, засуджену за одне вбивство, може бути звільнено, якщо тільки злочин не було скоєно за обтяжливих обставин, таких як сексуальне насильство.

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"Деяка схожість є, але я не можу сказати, що це те ж саме, що зробила Росія", — сказав міністр, додавши, що основними причинами ухвалення закону про мобілізацію такого контингенту є труднощі з призовом "звичайних" громадян.

Водночас Денис Малюська очікує, що багато хто з ув'язнених, які зараз відмовляються звільнятися умовно-достроково, почекають і подивляться, що станеться з першою хвилею тих, хто вступив до армії.

Вони захочуть дізнатися, яка якість підготовки новобранців, чи задоволені нові солдати і колишні ув'язнені, чи добре з ними поводяться, — вважає міністр, вважаючи, що саме це буде "ключовим моментом".

Нагадаємо, командир підрозділу ударних безпілотних літальних апаратів Ігор Луценко вважає, що найбільша небезпека в мобілізації ув'язнених полягає в тому, що вони можуть втекти зі зброєю з країни.

Фокус писав, що 22 травня у Хмельницькому міськрайонному суді повідомляли, що підтримали мобілізацію двох засуджених. Чоловіків 2000 і 1981 років народження посадили ще до повномасштабної війни за крадіжки. Після цього суд задовольнив усі 50 клопотань про умовно-дострокове звільнення засуджених, які відбувають покарання в Райковецькій виправній колонії і виявили бажання проходити військову службу.