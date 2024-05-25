Украина для участия в войне выпустила из тюрем уже 350 заключенных, — Малюська

Всего в суды подано 4300 заявлений об условно-досрочном освобождении. Остальные, скорее всего, выжидают, собираясь посмотреть, что произойдет с первой волной добровольцев.

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Украина уже начала освобождать заключенных, находящихся в местах лишения свободы, для службы в армии. Об этом в интервью NYT заявил министр юстиции Денис Малюська.

По его словам, почти 350 заключенных уже освобождены в соответствии с принятым законом, который позволяет осужденным служить в армии в обмен на возможность условно-досрочного освобождения по окончании службы.

Суды страны должны одобрить заявку каждого заключенного на военную службу, и Малюська отметил, что судебная система уже рассматривает большую часть из 4 300 заявлений, поданных на данный момент. По его словам, до 20 000 таких заявителей, включая людей, которые находятся в предварительном заключении, могут быть завербованы для службы в украинской армии, сказал он.

Как отмечает издание, данная политика повторяет практику, широко используемую Россией для укрепления своих Вооруженных сил, однако в некоторых отношениях отличается. Российская программа открыта для заключенных, осужденных за насильственные преступления, в то время как украинский закон не распространяется на людей, осужденных за два и более убийства, изнасилования или другие тяжкие преступления.

Малюська пояснил, что лицо, осужденное за одно убийство, может быть освобождено, если только преступление не было совершено при отягчающих обстоятельствах, таких как сексуальное насилие.

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"Некоторое сходство есть, но я не могу сказать, что это то же самое, что сделала Россия", — сказал министр, добавив, что основными причинами принятия закона о мобилизации такого контингента являются трудности с призывом "обычных" граждан.

В то же время Денис Малюська ожидает, что многие из заключенных, которые сейчас отказываются освобождаться условно-досрочно, подождут и посмотрят, что произойдет с первой волной вступивших в армию.

Они захотят узнать, каково качество подготовки новобранцев, довольны ли новые солдаты и бывшие заключенные, хорошо ли с ними обращаются, — считает министр, полагая, что именно это будет "ключевым моментом".

Напомним, командир подразделения ударных беспилотных летательных аппаратов Игорь Луценко считает, что самая большая опасность в мобилизации заключенных состоит в том, что они могут убежать с оружием из страны.

Фокус писал, что 22 мая в Хмельницком горрайонном суде сообщали, что поддержали мобилизацию двух осужденных. Мужчин 2000 и 1981 годов рождения посадили еще до полномасштабной войны за кражи. После этого суд удовлетворил все 50 ходатайств об условно-досрочном освобождении осужденных, отбывающим наказание в Райковецкой исправительной колонии, которые изъявили желание проходить военную службу.