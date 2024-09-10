"Мест больше нет": переполненные тюрьмы отпустили 1700 преступников на свободу

Чиновники признали, что жертвам будет "невероятно трудно" узнать о досрочном освобождении своих обидчиков.

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В Великобритании досрочно освобождают около 1700 заключенных, чтобы гарантировать место новоприбывшим. По словам чиновников, это поможет избежать "неконтролируемой преступности", поскольку полиция и суды не смогут в дальнейшем наказывать граждан путем лишения свободы, ведь свободных мест в следственных изоляторах почти не осталось. Об этом пишет издание Bild.

Согласно новому положению, некоторых заключенных можно отпускать на свободу после отбытия ими 40% срока наказания, хотя обычно для условно-досрочного освобождения человек должен "отсидеть" не менее 50% срока.

Британская система правосудия сейчас расследует преступления участников ультраправых беспорядков, которые летом нападали на полицейских, поджигали автомобили и грабили магазины. Более 200 человек уже осуждены, большинство из них — к лишению свободы. Еще сотни дел ожидают рассмотрения.

Тюрьма в Вондсворте (Великобритания) Фото: Wire

Магистратские суды в Англии и Уэльсе получили рекомендацию, по возможности, откладывать заседания, на которых людей могут отправить в тюрьму.

Правительство и премьер-министр Кейр Стармер признали, что жертвам будет "невероятно трудно" узнать о досрочном освобождении своих обидчиков.

"Это еще один сложный, жесткий, но необходимый шаг, который мы вынуждены делать", — заявила пресс-секретарь правительства, отметив, что в возникновении этой проблемы виновато предыдущее правительство консерваторов, которое не обеспечило достаточного количества мест в тюрьмах.

По ее словам, заключенных освободят с испытательным сроком и могут снова арестовать, если они совершат новые правонарушения.

Между прочим, далеко не все заключенные могут воспользоваться правом на досрочное освобождение, в частности осужденные за терроризм, изнасилование, домашнее насилие и другие тяжкие преступления.

Напомним, ранее Фокус писал о бывшем контрабандисте Питере Триттоне, который провел девять лет в тюрьме Эквадора и рассказал о роскошных условиях. В свободное время преступник лежал на мягкой кровати, просматривая по спутниковому телевидению футбольные матчи с участием любимого клуба "Cheltenham Town".

А вот 27-летний Ханиф Джонсон из Пенсильвании (США), который трижды попадал в тюрьму, начал жизнь с чистого листа, и был избран самым молодым судьей штата. У мужчины было трудное детство, но благодаря страсти к легкой атлетике ему удалось найти правильный путь в жизни.