"Місць більше немає": переповнені в'язниці відпустили 1700 злочинців на свободу

Чиновники визнали, що жертвам буде "неймовірно важко" дізнатися про дострокове звільнення своїх кривдників.

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У Великій Британії достроково звільняють близько 1700 ув'язнених, аби гарантувати місце новоприбулим. За словами чиновників, це допоможе уникнути "неконтрольованої злочинності", оскільки поліція та суди не зможуть надалі карати громадян шляхом позбавлення волі, адже вільних місць у слідчих ізоляторах майже не залишилося. Про це пише видання Bild.

Згідно з новим положенням, деякі категорії ув'язнених можна відпускати на свободу після відбуття ними 40% строку покарання, хоча зазвичай для умовно-дострокового звільнення особа має "відсидіти" щонайменше 50% строку.

Британська система правосуддя наразі розслідує злочини учасників ультраправих заворушень, які влітку нападали на поліціантів, підпалювали автомобілі та грабували магазини. Понад 200 осіб вже засуджено, більшість з них — до позбавлення волі. Ще сотні справ очікують на розгляд.

В'язниця у Вондсворті (Велика Британія) Фото: Wire

Магістратські суди в Англії та Уельсі отримали рекомендацію, по можливості, відкладати засідання, на яких людей можуть відправити до в'язниці.

Уряд та прем'єр-міністр Кейр Стармер визнали, що жертвам буде "неймовірно важко" дізнатися про дострокове звільнення своїх кривдників.

"Це ще один складний, жорсткий, але необхідний крок, який ми змушені робити", — заявила речниця уряду, зазначивши, що у виникненні цієї проблеми винен попередній уряд консерваторів, який не забезпечив достатньої кількості місць у в'язницях.

За її словами, в’язнів звільнять з випробувальним терміном і можуть знову заарештувати, якщо вони вчинять нові правопорушення.

Між іншим, далеко не всі ув'язнені можуть скористатися правом на дострокове звільнення, зокрема засуджені за тероризм, зґвалтування, домашнє насильство та інші тяжкі злочини.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про колишнього контрабандиста Пітера Тріттона, який провів дев'ять років у в'язниці Еквадору й розповів про розкішні умови. У вільний час злочинець лежав на м’якому ліжку, переглядаючи по супутниковому телебаченню футбольні матчі за участю улюбленого клубу "Cheltenham Town".

А от 27-річний Ханіф Джонсон з Пенсильванії (США), який тричі потрапляв до в'язниці, почав життя із чистого аркуша, й був обраний наймолодшим суддею штату. У чоловіка було важке дитинство, але завдяки пристрасті до легкої атлетики йому вдалось знайти правильний шлях у житті.