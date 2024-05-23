Мобілізація ув'язнених: військовослужбовець ЗСУ назвав головну небезпеку такої ініціативи

Командир підрозділу ударних БПЛА Ігор Луценко вважає, що ув'язнені — серйозний ресурс. З його допомогою можна буде наповнити кілька бригад, але важливим є підхід до залучення таких людей до Сил оборони.

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Найбільша небезпека в мобілізації ув'язнених полягає в тому, що вони можуть втекти в місці зі зброєю з країни. Про це розповів військовослужбовець ЗСУ, командир підрозділу ударних безпілотних літальних апаратів Ігор Луценко в інтерв'ю УНІАН.

За його словами, така ситуація, якщо станеться, може дискредитувати ідею мобілізувати ув'язнених в українську армію.

"Це досить серйозний ресурс. Тобто можна фактично розраховувати на кілька бригад. Однак тут дуже важливий правильний підхід, щоб потім не "відпетляли", — сказав він.

Луценко вважає, що необхідно проводити "селекцію" за статтями або опосередковано оцінювати здібності людини виконувати бойові завдання. Також важлива і мотивація.

Він вважає, що в ув'язнених також буде велика мотивація "відпетляти".

"Ось вони йдуть на базовий курс загальновійськової підготовки, проходять його спокійненько, отримують там зброю і потім зі зброєю кудись перепливають, умовно, через Тису. Усе. Ось такий сценарій може бути. Це найбільша небезпека, яка може дискредитувати взагалі цю ідею", — сказав Луценко

Військовослужбовець зазначив, що можна також дивитися на те, як людина поводилася у в'язниці. За його словами, російським ув'язненим складніше "відпетляти", адже у РФ репресивна система потужніша, ніж в Україні.

"Можна робити якийсь відбір, щоб дивитися, за якою статтею людина йшла, яка в неї була поведінка у в'язниці. Можна велику кількість факторів оцінити і для себе прийняти рішення", — сказав Луценко.

Нагадаємо, у Міноборони розповіли, кому дозволять служити в армії. Потрапити в'язням до лав Збройних сил не так просто: багато що залежить від складів їхніх злочинів, висновків медкомісій і бажання командирів прийняти їх у підрозділи. Вбивць і ґвалтівників обіцяють не брати.