В МИД Чехии уверяют, что скоро Запад пересечет "красную линию" по ударам по России, — СМИ

Отсутствие возможности наносить удары по РФ, считают в МИД Чехии, это будто драться с одной рукой, которая, к тому же, завязана за спиной.

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Уже вскоре западные партнеры Украины пересекут "красную линию" относительно возможных ударов Киева по военным объектам на территории России. Об этом "Европейской правде" рассказал спецпредставитель МИД Чехии по вопросам "Восточного партнерства" Давид Стулик.

По его словам, военные объекты и скопления живой силы противника на территории страны-агрессора являются легитимными целями для ВСУ, поскольку войска находятся там для того, чтобы оттуда продолжать противоправную агрессию на территории Украины.

"А значит, удары по ним являются самозащитой, которую Украине позволяет международное право", — отметил Стулик, добавив, что не бить по военным целям в РФ — "это будто воевать с одной рукой, завязанной за спиной".

Дипломат убежден, что страны Запада, которые в настоящее время запрещают Украине атаковать российскую территорию предоставленным оружием, пересекут вскоре и эту "красную линию". Он вспомнил, что когда Украина начинала наносить удары по Крыму, многие сначала испугались, но несмотря на намеки-угрозы россиян ядерным оружием, ничего не произошло.

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Уже потом, несмотря на опасения, Запад начал поставлять танки и объявили о предоставлении истребителей F-16. И сейчас, подчеркнул Давид Стулик, ряд стран ЕС и НАТО, а также генеральный секретарь Североатлантического альянса говорят о необходимости переосмыслить ограничения.

Поэтому, высказал собственное мнение представитель МИД Чехии, постепенно западные партнеры Украины, которые до сих пор осторожно относятся к этому, дойдут и до ударов по военным целям в России.

Вместе с тем он выразил сожаление, что указанные изменения происходят достаточно медленно, потому что ядерный шантаж России работает. К тому же власти отдельных стран опасаются вероятности большой войны в Европе, и Россия, по словам Стулика, на это "давит".

Напомним, что Франция, США и Германия дали понять, что не против того, чтобы Украина наносила удары по ракетным установкам на территории РФ.