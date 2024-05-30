У МЗС Чехії запевняють, що скоро Захід перетне "червону лінію" щодо ударів по Росії, — ЗМІ

Відсутність можливості завдавати ударів по РФ, вважають у МЗС Чехії, це ніби битися з однією рукою, яка, до того ж, зав'язана за спиною.

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Вже невдовзі західні партнери України перетнуть "червону лінію" щодо можливих ударів Києва по військовим об'єктам на території Росії. Про це "Європейській правді" розповів спецпредставник МЗС Чехії з питань "Східного партнерства" Давід Стулік.

За його словами, військові об'єкти та скупчення живої сили противника на території країни-агресора є легітимними цілями для ЗСУ, оскільки війська перебувають там для того, щоб звідти продовжувати протиправну агресію на території України.

"А отже, удари по них є самозахистом, який Україні дозволяє міжнародне право", – зазначив Стулік, додавши, що не бити по військових цілях у РФ – "це ніби воювати з однією рукою, зав'язаною за спиною".

Дипломат переконаний, що країни Заходу, які на даний час забороняють Україні атакувати російську територію наданою зброєю, перетнуть невдовзі й цю "червону лінію". Він пригадав, що коли Україна починала завдавати ударів по Криму, багато хто спочатку перелякався, але попри натяки-погрози росіян ядерною зброєю, нічого не відбулося.

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Вже потім, попри побоювання, Захід почав постачати танки та оголосили про надання винищувачів F-16. Й зараз, наголосив Давід Стулік, низка країн ЄС і НАТО, а також генеральний секретар Північноатлантичного альянсу кажуть про потребу переосмислити обмеження.

Тому, висловив власну думку представник МЗС Чехії, поступово західні партнери України, які досі обережно ставляться до цього, дійдуть й ударів по військових цілях у Росії.

Разом з тим він висловив жаль, що зазначені зміни відбуваються досить повільно, бо ядерний шантаж Росії працює. До того ж влада окремих країн побоюється ймовірності великої війни в Європі, і Росія, за словами Стуліка, на це "тисне".

Нагадаємо, що Франція, США та Німеччина дали зрозуміти, що не проти того, якби Україна завдавала ударів по ракетних установках на території РФ.