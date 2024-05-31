Поднимают в воздух все, что могут: как ВС РФ пытаются защитить Крымский мост, — ВМСУ

Спикер ВМСУ Дмитрий Плетенчук сказал, что почти круглые сутки в воздухе рядом с Крымским мостом летает большое количество авиационной техники. Россия применяет не только самолеты, но и вертолеты.

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ВС РФ активно используют авиацию, чтобы защитить Крымский мост от ударов Сил обороны Украины. Об этом рассказал спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук изданию LIGA.net.

По его словам, Россия применяет не только самолеты, но и вертолеты. Практически круглые сутки в воздухе рядом с Крымским мостом летает большое количество авиационной техники.

Плетенчук заявил, что ВС РФ поднимают в воздух бомбардировщики Су-24, истребители Су-35, а также МиГи. Что касается вертолетов, то Крымский мост охраняют многоцелевые Ми-8, вертолеты поддержки пехоты Ми-24, корабельные многофункциональные Ка-27 и тому подобное.

Спикер ВМСУ отметил, что оккупанты также используют старые транспортные самолеты Ан-26 и противолодочные самолеты-амфибии Бе-12, которые уже хотели списывать, но срок эксплуатации был продлен.

"То есть все, что они могут, они поднимают воздух. И на кадрах попыток уничтожения дронов Главного управления разведки, вы видели, так же была задействована авиация. Потому что делать это с борта кораблей они уже не способны", – сказал Плетенчук.

Напомним, что 30 мая Крым подвергся массированному обстрелу, оккупанты признали повреждение паромов. Местные жители ночью насчитали до 20 взрывов, а оккупационная администрация утверждает, что обломками ракет повреждены паромы. Минобороны России в очередной раз информирует об успешной работе ПВО и уничтожении морских дронов, ракет ATACMS и БПЛА.

Позже стало известно, что ГУР поразило большее количество российских катеров "Тунец" в Крыму. Так, эти катера оккупанты использовали для логистики и патрулирования акватории вблизи временно оккупированного полуострова.