Підіймають у повітря все, що можуть: як ЗС РФ намагаються захистити Кримський міст, — ВМСУ

Речник ВМСУ Дмитро Плетенчук сказав, що майже цілодобово в повітрі поруч із Кримським мостом літає велика кількість авіаційної техніки. Росія застосовує не тільки літаки, а й вертольоти.

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ЗС РФ активно використовують авіацію, щоб захистити Кримський міст від ударів Сил оборони України. Про це розповів спікер Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук виданню LIGA.net.

За його словами, Росія застосовує не тільки літаки, а й вертольоти. Практично цілодобово в повітрі поруч із Кримським мостом літає велика кількість авіаційної техніки.

Плетенчук заявив, що ЗС РФ підіймають у повітря бомбардувальники Су-24, винищувачі Су-35, а також МіГи. Щодо вертольотів, то Кримський міст охороняють багатоцільові Мі-8, вертольоти підтримки піхоти Мі-24, корабельні багатофункціональні Ка-27 тощо.

Речник ВМСУ зазначив, що окупанти також використовують старі транспортні літаки Ан-26 і протичовнові літаки-амфібії Бе-12, які вже хотіли списувати, але термін експлуатації було продовжено.

"Тобто все, що вони можуть, вони підіймають повітря. І на кадрах спроб знищення дронів Головного управління розвідки, ви бачили, так само була задіяна авіація. Тому що робити це з борту кораблів вони вже не здатні", — сказав Плетенчук.

Нагадаємо, що 30 травня Крим зазнав масованого обстрілу, окупанти визнали пошкодження поромів. Місцеві жителі вночі нарахували до 20 вибухів, а окупаційна адміністрація стверджує, що уламками ракет пошкоджено пороми. Міноборони Росії вкотре інформує про успішну роботу ППО і знищення морських дронів, ракет ATACMS і БПЛА.

Пізніше стало відомо, що ГУР вразила більшу кількість російських катерів "Тунець" у Криму. Так, ці катери окупанти використовували для логістики та патрулювання акваторії поблизу тимчасово окупованого півострова.