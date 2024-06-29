F-14 Tomcat — Как легенда фильма Top Gun до сих пор служит в Иранских ВВС

Сегодня Иран остается единственным в мире оператором F-14. В Иране по-прежнему эксплуатируется около двух десятков "Томкэтов". США же сняли самолет с вооружения в 2006 году, полностью заменив его на последующие модели F/A-18.

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Франшиза "Top Gun", в особенности после успеха фильма "Top Gun: Мэверик" (2022), возродила интерес к оригинальному фильму 1986 года и его культовым элементам, включая Grumman F-14 Tomcat.

Фокус перевел статью Харрисона Касса об истребителе F-14 Tomcat.

F-14, основной истребитель ВМС США в конце Холодной войны, славится своей универсальностью и долговечностью.

Несмотря на то, что его заменили более современными самолетами, F-14 остается известным благодаря своей роли в ирано-иракской войне, где он одержал крупные воздушные победы.

Сегодня Иран является единственным оператором F-14, в то время как США сняли с вооружения и в основном разобрали свой флот, а наследием этого истребителя стали фильмы "Top Gun".

От небес Холодной войны до серебряного экрана: история F-14 Tomcat

В настоящее время франшиза "Top Gun" находится в центре нашей популярной культуры. "Top Gun: Мэверик" (2022), безусловно, стал хитом. Успех сиквела отразился на внимании к оригиналу – на мой взгляд, настоящему шедевру всех времен и народов и самому кассовому фильму 1986 года.

Оригинал "Top Gun", ориентированный на мужскую аудиторию, включает в себя одно из величайших соперничеств в кино – между Мэвериком и Айсменом, а также незаурядную романтическую историю – между Мэвериком и Гасом.

И все же главным героем фильма является не Том Круз, Вэл Килмер или Энтони Эдвардс, а Grumman F-14 Tomcat, основной истребитель ВМС США во времена Холодной войны.

F-14 Tomcat: грозный противник российских МиГов

При создании F-14 были использованы знания, полученные в ходе борьбы с истребителями МиГ во время войны во Вьетнаме. F-14, первый из истребителей серии "Teen Series", дебютировал в 1970 году, а к 1974 году был развернут на борту USS Enterprise, чтобы заменить F-4 Phantom II. Так F-14 стал основной рабочей лошадкой ВМС, способной выполнять широкий спектр задач: превосходство в воздухе, оборону флота, перехват, воздушную разведку, а впоследствии и наземные атаки.

Универсальный и долговечный, F-14 Tomcat прослужил более трех десятилетий. Однако Tomcat часто оказывался в тени своих преемников – F/A-18 Hornet и его аналога в ВВС США, F-15 Eagle. В результате история эксплуатации F-14 не столь впечатляюща, как можно было бы предположить по его возможностям и продолжительности службы. В 1980-х годах F-14 получил подавляющее большинство боевого опыта в Ираке – правда, не с американскими летчиками.

Важно

F-14 Tomcat: как фильм с Томом Крузом прославил истребитель и почему США от него отказались

В 1970-х годах, до иранской революции и когда шах еще правил Ираном, Иран и США были союзниками. США, надеясь укрепить вооруженные силы Ирана, продавали F-14 шаху – единственному иностранному заказчику боевых самолетов. А Иран, который большую часть 1980-х годов участвовал в ирано-иракской войне, в значительной степени полагался на Tomcat.

По данным исследователя Тома Купера, иранские F-14 одержали 50 побед в воздухе в течение первых шести месяцев конфликта. После побед над иракскими МиГ-21, МиГ-23 и Су-20 за первые шесть месяцев был потерян только один F-14, а это доказывает, что конструкторы, поставившие перед собой задачу создать убийцу МиГов, действительно преуспели в этом. Успех Ирана и F-14 особенно примечателен тем, что иранские экипажи не имели должной поддержки со стороны AWACS, AEW или наземного управления, а также тем, что иракцы получали поддержку и оборудование от трех мировых держав: Советского Союза, Франции и внезапно прекративших сотрудничество с Ираном Соединенных Штатов. По оценкам, за восемь лет войны Иран потерял всего дюжину или около того F-14 (заявления Ирака о том, что он сбил более 70 "Томкэтов", выглядят преувеличением).

Иранский летчик Джалиль Занди является примером успеха иранских ВВС. Ему приписывается сбитие 11 иракских самолетов. Так что, как ни странно, именно Занди, а не какой-нибудь краснощекий американский волейболист, является самым результативным летчиком F-14.

Сегодня Иран остается единственным в мире оператором F-14; в Иране по-прежнему эксплуатируется около двух десятков "Томкэтов". По сообщениям, F-14 недавно использовался в боевых действиях в качестве бомбардировщика сопровождения при вылетах над Сирией. США сняли этот самолет с вооружения в 2006 году, полностью заменив его на последующие модели F/A-18.

Сегодня Иран остается единственным в мире оператором F-14; в Иране по-прежнему эксплуатируется около двух десятков "Томкэтов"

США, испытывая обоснованную паранойю по поводу промышленного шпионажа, уничтожили большую часть снятых с вооружения F-14, опасаясь, что Иран приобретет компоненты от сохранившихся "Томкэтов". Только 11 неповрежденных F-14 пережили эту чистку и остались на хранении на авиабазе Девис-Монтен, в "Склепе".

К счастью, F-14 продолжает жить в веках на пленке в фильме "Top Gun", который хранится в Библиотеке Конгресса.

Об авторе

Харрисон Касс – журналист, пишущий об обороне и национальной безопасности, на счету которого более 1000 статей на темы, связанные с международными проблемами. Адвокат, пилот, гитарист и профессиональный хоккеист, Харрисон служил летчиком-стажером в ВВС США, но был демобилизован по состоянию здоровья. Получил степень бакалавра в колледже Лейк-Форест, степень доктора права в Орегонском университете и степень магистра в Нью-Йоркском университете. Харрисон слушает группу Dokken.