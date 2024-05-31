7772 успешные операции: как появились кресла-катапульты в авиации (фото)

Несколько дней назад летчик F-35B воспользовался креслом-катапультой во время аварии в штате Техас — жизнь спасена креслом компании Martin-Baker. Она не сразу пришла к такому изделию, этому поспособствовал смертельный случай.

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28 мая летчик F-35B Корпуса морской пехоты США катапультировался из истребителя из-за технической неисправности. Благодаря катапультному сиденью Martin-Baker US16E жизнь пилота удалось спасти. The War Zone рассказали об истории разработки кресла катапульты.

75 лет назад 30 мая впервые было использовано кресло Мартина-Бейкера. 30 мая 1949 года британский летчик-испытатель Джон "Джо" Оливер Ланкастер был за штурвалом самолета Armstrong Whitworth AW52 — новаторским бортом с конструкцией летающего крыла. Во время полета произошла беда. Прототип с реактивным двигателем был одним из двух, которые были созданы для изучения высокоскоростных характеристик бесхвостового самолета с высокоэффективной ламинарной поверхностью.

Джон "Джо" Оливер Ланкастер

Во время полета Оливер "Джо" Ланкастер воспользовался креслом-катапультой. Спустя 75 лет летчик F-35B стал 7772-м, который успешно катапультировался с помощью все той же разработки.

В 1929 году сэр Джеймс Мартин, ирландский иммигрант и инженер начал производить танки в Великобритании. К середине 1930-х годов Мартин работал вместе с капитаном Валентином Бейкером, который был асом Первой мировой войны. Они вместе создали компанию Martin-Baker Aircraft Company Ltd., а затем и экспериментальный легкий самолет MB1. Далее был MB2, 3 и 5. Часть из них была испытана во время войны. Однако ни один не был заказан.

Однако именно программа MB3 навсегда изменила курс компании. В сентябре 1942 года Бейкер испытывал истребитель, который с шестью 20-мм пушками был самым тяжелым самолетом в своем классе на то время. Во время полета поршневой двигатель Napier Sabre заклинило. Бейкер попытался совершить экстренную посадку, но конечность крыла истребителя врезалась в пень и убила летчика.

Первое кресло-катапульта Mk1 Кресло-катапульта в истребителе F-35B

После этого Мартин посвятил остаток своей жизни безопасности пилотов. Вместо дальнейшего развития истребителей Мартина-Бейкера будущее компании было направлено на системе эвакуации экипажа из самолета. Так началась история производителя самого известного производителя кресел-катапульт. Первым стало Mk1, которое запустили 30 мая 1949 года.

Управляемое вручную кресло Mk 1 имело регулируемую форму сиденья для размещения пилотов разного телосложения без изменения габаритных размеров кресла. Были установлены регулируемые подножки, а встроенные щитки для бедер предотвращали раздвигание ног пассажира воздушным потоком.

Напомним, 28 мая в США разбился истребитель F-35B в штате Техас.

Ранее СМИ писали, почему США нельзя сокращать приобретение F-35 .