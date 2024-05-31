7772 успішні операції: як зʼявилися крісла-катапульти у авіації (фото)

Кілька днів тому льотчик F-35B скористався кріслом-катапультою під час аварії в штаті Техас — життя врятовано кріслом компанії Martin-Baker. Вона не одразу прийшла до такого виробу, цьому посприяв смертельний випадок.

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28 травня льотчик F-35B Корпусу морської піхоти США катапультувався з винищувача через технічну несправність. Завдяки катапультному сидінню Martin-Baker US16E життя пілоту вдалося врятувати. The War Zone розповіли про історію розробки крісла катапульти.

75 років тому 30 травня вперше було використано крісло Мартіна-Бейкера. 30 травня 1949 року британський льотчик-випробувач Джон "Джо" Олівер Ланкастер був за штурвалом літака Armstrong Whitworth AW52 — новаторським бортом з конструкцією летючого крила. Під час польоту сталася біда. Прототип з реактивним двигуном був одним із двох, які були створення для вивчення високошвидкісних характеристик безхвостового літака з високоефективною ламінарною поверхнею.

Джон "Джо" Олівер Ланкастер

Під час польоту Олівер "Джо" Ланкастер скористався кріслом-катапультою. Через 75 років льотчик F-35B став 7772-м, який успішно катапультувався за допомогою все тієї ж розробки.

У 1929 році сер Джеймс Мартін, ірландський іммігрант і інженер почав виробляти танки у Великій Британії. До середини 1930-х роках Мартін працював разом з капітаном Валентином Бейкером, який був асом Першої світової війни. Вони разом створили компанію Martin-Baker Aircraft Company Ltd., а згодом і експериментальний легкий літак MB1. Далі був MB2, 3 і 5. Частина з них була випробувана в часи війни. Проте жоден не був замовлений.

Однак саме програма MB3 назавжди змінила курс компанії. У вересні 1942 року Бейкер випробовував винищувач, який з шістьма 20-мм гарматами був найважчим літаком у своєму класі на той час. Під час польоту поршневий двигун Napier Sabre заклинило. Бейкер спробував здійснити екстрену посадку, але кінцівка крила винищувача врізалася в пень й вбив льотчика.

Перше крісло-катапульта Mk1 Крісло-катапульта у винищувачі F-35B

Після цього Мартін присвятив решту свого життя безпеці пілотів. Замість подальшого розвитку винищувачів Мартіна-Бейкера майбутнє компанії було направлено на системі евакуації екіпажу з літака. Так почалася історія виробника найвідомішого виробника крісел-катапульт. Першим стало Mk1, яке запустили 30 травня 1949 року.

Кероване вручну крісло Mk 1 мало регульовану форму сидіння для розміщення пілотів різної статури без зміни габаритних розмірів крісла. Було встановлено регульовані підніжки, а вбудовані щитки для стегон запобігали розсуванню ніг пасажира повітряним потоком.

Нагадаємо, 28 травня в США розбився винищувач F-35B в штаті Техас.

Раніше ЗМІ писали, чому США не можна скорочувати придбання F-35.