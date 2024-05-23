Вчитися на помилках з F-22: чому США не можна скорочувати придбання F-35

На думку колишнього генерала США Філіпа Брідлава, зараз світ стоїть перед викликами рівня холодної війни, тому скорочувати замовлення дорівнює запрошення ворога.

Related video

Історія є яскравим нагадуванням про наслідки нехтування перевагою в повітрі. Зокрема те, як США відмовилися від програми F-22 Raptor. З винищувачем F-35 такого допустити не можна. Про це повідомляє ексгенерал Повітряних сил Філіп Брідлав.

У 2009 році у США раптово скасували програму придбання винищувачів F-22. Повітряні сили отримали лише 178 літаків із запланованих 750. Недалекоглядне рішення призвело до зменшення можливостей армії в підтримуванні переваги в повітрі перед лицем загроз з боку КНР і РФ.

F-22 Raptor Фото: U.S. Army

F-22 було створено для домінації над будь-яким ворогом завдяки швидкості, маневреності та стелс-технологіям. Фінансові проблеми та неправильний розрахунок можливостей потенційних ворогів призвели до дострокового закриття.

Зараз у Конгресі стоять на роздоріжжі через проблеми з оновленням TR3 на винищувач F-35. Одним з варіантом розглядають скорочення програми. Брідлав переконаний, що такої помилки не можна допустити. Навпаки виробництво F-35 потрібно максимально збільшувати, щоб зміцнити національну оборону й мати перевагу у повітрі.

"У мирний час тактична авіація користується набагато більшим попитом, ніж інші збройові платформи, щоб продемонструвати рішучість, патрулювати повітряний простір тощо. І якщо почнеться війна, винищувачі стануть вістрям списа для Америки та її союзників, оскільки наші доктрини спираються на встановлення переваги в повітрі", — вважає ексгенерал.

Важливо

F-14 Tomcat: як фільм із Томом Крузом прославив винищувач і чому США від нього відмовилися

І якщо попит на винищувачі у США та світі великий, то можливості для виробництва значно менші. Тому не можна повторювати помилки з F-22 й у жодному разі не знижувати виробництво F-35.

Зараз світ стоїть перед загрозами, які були у часи холодної війни, і тому треба більше винищувачів і якомога швидше.

"Вчинити інакше — це запросити агресорів зробити найкращий удар. Це справді буде повторення історії", — резюмував колишній головнокомандувач сил НАТО в Європі.

Нагадаємо, 7 травня в США розбився стелс-винищувач F-22.

25 березня у США помітили F-22 Raptor з новим датчиком виявлення цілей.