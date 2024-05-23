Учиться на ошибках с F-22: почему США нельзя сокращать закупки F-35

По мнению бывшего генерала США Филипа Бридлава, сейчас мир стоит перед вызовами уровня холодной войны, поэтому сокращать заказы равносильно приглашению врага.

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История является ярким напоминанием о последствиях пренебрежения превосходством в воздухе. В частности то, как США отказались от программы F-22 Raptor. С истребителем F-35 такого допустить нельзя. Об этом сообщает экс-генерал Воздушных сил Филип Бридлав.

В 2009 году в США внезапно отменили программу приобретения истребителей F-22. Воздушные силы получили лишь 178 самолетов из запланированных 750. Недальновидное решение привело к уменьшению возможностей армии в поддержании превосходства в воздухе перед лицом угроз со стороны КНР и РФ.

F-22 Raptor Фото: U.S. Army

F-22 был создан для доминирования над любым врагом благодаря скорости, маневренности и стелс-технологиям. Финансовые проблемы и неправильный расчет возможностей потенциальных врагов привели к досрочному закрытию.

Сейчас в Конгрессе стоят на распутье из-за проблем с обновлением TR3 на истребитель F-35. Одним из вариантов рассматривают сокращение программы. Бридлав убежден, что такой ошибки нельзя допустить. Наоборот производство F-35 нужно максимально увеличивать, чтобы укрепить национальную оборону и иметь преимущество в воздухе.

"В мирное время тактическая авиация пользуется гораздо большим спросом, чем другие оружейные платформы, чтобы продемонстрировать решимость, патрулировать воздушное пространство и тому подобное. И если начнется война, истребители станут острием копья для Америки и ее союзников, поскольку наши доктрины опираются на установление превосходства в воздухе", — считает экс-генерал.

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И если спрос на истребители в США и мире большой, то возможности для производства значительно меньше. Поэтому нельзя повторять ошибки с F-22 и никоим образом не снижать производство F-35.

Сейчас мир стоит перед угрозами, которые были во времена холодной войны, и поэтому надо больше истребителей и как можно скорее.

"Поступить иначе — это пригласить агрессоров сделать лучший удар. Это действительно будет повторение истории", — резюмировал бывший главнокомандующий сил НАТО в Европе.

Напомним, 7 мая в США разбился стелс-истребитель F-22.

25 марта в США заметили F-22 Raptor с новым датчиком обнаружения целей.