FNH внесла изменения в конструкцию ручного пулемета MINIMI Mk3: детали модернизации

Изменения коснулись верхней направляющей, которая в новой версии оружия позволяет установить два прицельных элемента в тандеме.

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Известный производитель стрелкового оружия бельгийская компания Fabrique National Herstal (FNH) расширяет ассортимент своей продукции. На международной выставке Eurosatory, которая пройдет в Париже с 17 по 21 июня, оружейники представят новую версию своего легкого пулемета MINIMI Mk3, сообщает издание Defensa.

Новый MINIMI Mk3 представляет собой усовершенствованную версию легкого пулемета, который уже стал эталоном в своей категории. Основные изменения касаются более длинной верхней планки, которая позволяет крепить два прицельных элемента в тандеме.

Эта модификация отвечает современным требованиям военных к установке оптических прицельных систем. Длинная направляющая, занимающая всю длину верхней крышки пулемета, имеет 23 точки крепления, что позволяет устанавливать прицелы с красной точкой и увеличители, такие как ночные прицелы или тепловизоры.

Решение обусловлено тем, что военные заявили о необходимости стандартных креплений достаточного размера для установки различных оптических систем. Установка двух прицельных элементов на одной направляющей улучшает конструкцию прицела и обеспечивает большую точность при стрельбе пулеметными очередями.

При этом улучшения доступны как для версии пулемета, использующей легкий патрон 5,56х45 мм, так и для модели, стреляющей более мощными патронами 7,62х51 мм.

Пулемет FNH Minimi Mk.3

Новая версия пулемета MINIMI Mk3, представленная компанией FNH, демонстрирует стремление компании адаптировать свои продукты к современным требованиям боевых действий. Эти усовершенствования подчеркивают важность инноваций в обеспечении высокой точности и эффективности оружия на поле боя, отметили обозреватели.

Напомним, в рамках перевооружения своих войск по стандартам НАТО Чехия в декабре прошлого года закупила партию бельгийских ручных пулеметов FN Minimi Mk.3 калибра 7,62х51 мм.В частности, в оружии появилась новая полимерная ложа, также была улучшена верхняя крышка и лоток подачи, что облегчает перезарядку одной рукой.