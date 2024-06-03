$1000 за снятие авто с учета: в Одессе офицер ТЦК попался на взятке (фото, видео)

По данным следствия, подозреваемому грозит не только 10 лет лишения свободы и конфискация имущества, но и запрет занимать определенные должности в течение трех лет. Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде содержания под стражей, но он внес залог.

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В Одесской области офицер территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) требовал взятку с украинца за то, чтобы его транспортное средство было снято с воинского учета. Об этом говорится в сообщении Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

По данным следствия, офицер мобилизационного отделения одного из ТЦК требовал с представителя логистической компании вознаграждение в размере 1000 долларов. Взамен он пообещал ему справку о том, что один из внедорожников 2022 года выпуска будет снят с учета.

Представитель ТЦК попался на взятке за снятие автомобиля с воинского учета Фото: Национальная полиция Одесской области

"После получения неправомерной выгоды полицейские задержали злоумышленника в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следователи сообщили фигуранту о подозрении по ч. 3 ст. 368 (вымогательство и получение должностным лицом неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины", — говорится в сообщении.

Теперь подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы за вышеперечисленные преступления. Также его могут лишить права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Дополнительно предусматривается конфискация имущества.

На данном этапе суд избрал фигуранту меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога. Он воспользовался этой функцией.

Напомним, 28 марта сообщалось, что сотрудник ТЦК и СП требовал от владельцев автомобилей взятку, чтобы транспортные средства не отправляли ВСУ. Произошел инцидент в столице и представитель военкомата хотел получить 900 долларов неправомерной выгоды. Его задержали "на горячем".