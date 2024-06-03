ВСУ отбивают улицы: ВС РФ атакуют в Волчанске, перебрасывают резервы, — эксперт (видео)

Российские военкоры начали говорить о возможности контрудара ВСУ под Харьковом, пояснил эксперт. Однако на сегодня может идти речь лишь о вытеснении врага из Волчанска, а не о полноценном наступлении.

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Российское командование продолжает пытаться удержать Волчанск под Харьковом, перебрасывая для этого силы с Купянского направления. В то же время в городе воюют бойцы ВСУ, которых туда перебросили из других точек, и не только с востока. О намерениях РФ и о возможности контрудара ВСУ военный эксперт Денис Попович рассказал в эфире портала "Киев 24".

Попович подтвердил, что бойцы ВСУ действительно продолжают удерживать 70% Волчанска, вопреки попыткам подразделений ВС РФ. По его словам, россияне держатся на северных улицах города, но их оттуда постепенно выбивают. В то же время он предлагает не надеяться, что это может свидетельствовать о возможности украинского контрудара, похожего на Харьковское наступление осенью 2022 года.

"Сейчас есть продвижение в пределах Волчанска. Отбиваются определенные улицы, и враг вытесняется в северном направлении. Сказать, что там будет контрудар, я бы сейчас не стал бы говорить", — прозвучало в эфире.

По мнению эксперта, на сегодня о "контрнаступлении ВСУ" больше всего говорят российские военные, которые планируют потом использовать эти заявления. В частности, они сначала об этом заявят в соцсетях, а потом на словах его отобьют. В то же время фактом является то, что ВСУ остановили врага и он не может, например, обстреливать Харьков с высот и не создал буферной зоны. Поэтому можно говорить о контрударах, но исключительно внутри города.

"Враг остановлен и мы переходим к контрударам в пределах Волчанских. Мы их наносим и сейчас [враг — ред.] постепенно покидает улица за улицей", — сказал он.

Кроме того, Попович пояснил, что для продолжения боев к северу от Харькова ВС РФ пришлось перебросить силы из-под Купянска. С другой стороны, ВСУ также подтянули новые подразделения, и пришли они не только с восточного направления, намекнул эксперт.

"Подтянулись с востока и не только с востока. И замысел врага не оправдался, наоборот, враг был вынужден перебрасывать с южных направлений, например, из Купянска, чтобы продолжить наступление на Харьковщине", — сказал Попович.

Бои в Волчанске — эксперт о ситуации по состоянию на 3 июня см. с 15:25

Отметим, на онлайн-карте боевых действий DeepState можно увидеть, что по состоянию на 3 июня ВС РФ контролирует менее трети Волчанска. Линия боев обездвижена около недели: последние изменения в пользу врага состоялись 23-24 мая. При этом в вечернем отчете Генштаба ВСУ не пишут о штурмовых действиях россиян под Харьковом. Зато называют два других горячих направления: под Купянском (11 штурмов) и под Покровском (30 штурмов).

Бои в Волчанске — какая ситуация 3 июня Фото: DeepState

Ранее Фокус писал о ситуации в Волчанске и возле Липцов — двух точек, которые штурмует враг под Харьковом. 28 мая бойцы подразделения "Грифон" ВСУ сняли панораму Волчанска, который ВС РФ "поливают" артиллерией и управляемыми авиабомбами. Кроме того, штурмовая бригада "Ярость" Нацполиции показала фрагменты уличных боев в городе. На видео можно увидеть, как украинские военные выбивают врага из каждого подъезда, в котором прячутся солдаты противника.

Напоминаем, 3 июня военный эксперт объяснил возможное направление нового летнего наступления ВС РФ. По его мнению, враг будет наступать не на Харьков, а выберет для атак другой населенный пункт.