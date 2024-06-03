Атакуют артиллерией и авиацией: Братчук о штурмах ВС РФ острова Нестрига (видео)

По словам представителя Украинской добровольческой армии "Юг", противник никак не может добиться результатов и снова захватить территорию на юге. Это можно сравнить с плацдармом в Крынках, который по заявлениям россиян с февраля уже несколько раз был "освобожден".

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Российские оккупанты продолжают давить на позиции украинских защитников по всей линии фронта. В частности это заметно на южном направлении, где противник вновь пытается захватить остров Нестрига Херсонской области. Деталями по этому поводу поделился спикер Украинской добровольческой армии (УДА) "Юг" Сергей Братчук в эфире телеканала Freedom.

По его словам, бойцы ВС РФ не прекращают атаковать украинских защитников на юге, однако не могут добиться никаких результатов. Остров Нестрига, контроль над которым несколько месяцев назад вернули Силы обороны, можно сравнить с другими плацдармами ВСУ.

"Остров Нестрига, проводя определенные параллели, напоминает наши плацдармы на левобережье Днепра в Херсонской области, особенно в районе населенного пункта Крынки. Потому что сколько раз говорили о том, что россияне готовятся зачищать или зачистили эти плацдармы? Даже бункерному фюреру (президенту России Владимиру Путину, — ред.) докладывали еще в феврале о том, что там все закончилось и украинских солдат нет", — заявил Сергей Братчук.

Сергей Братчук рассказал о ситуации возле острова Крынки в Херсонской области Фото: DeepStateMAP

Отдельно было заявлено, что за день россияне могут провести сразу несколько штурмовых атак возле острова Нестрига. Сюда также входят и авиационные атаки, которые ВС РФ регулярно применяют.

Примечательно, что атаки возобновились силами 61-й отдельной бригады морской пехоты, говорит представитель УДА "Юг", которая уже известна на поле боя. Они удерживали остров Нестрига, пока Силы обороны не выбили их оттуда. В целом ситуация оценивается как сложная с беспощадными боями, однако бойцы ВСУ полностью все контролируют.

"Враг пытается атаковать, пытается бить артиллерией. Известны случаи, когда наши дроновые войска вступают в бой, так называемый малый воздух — не авиация, чуть ниже. Именно наши дроновые войска атакуют и дроны противника. И есть подтвержденные случаи, когда такие дроны удается сбивать. То есть малый воздух, по признанию самих россиян, он за нами, за украинцами", — подытожил Сергей Братчук.

Напомним, 30 мая сообщалось, что ВС РФ возобновили штурмы острова Нестрига накануне мирного саммита в Швейцарии. По словам представителя Сил обороны юга Дмитрия Плетенчука, противник постоянно использует элемент силы в своей геополитике. Сейчас Кремль намерен продемонстрировать, что с ним нужно договариваться, поэтому и идет на эскалацию.