ВС РФ возобновили штурмы острова Нестрига накануне мирного саммита (видео)

По словам представителя Сил обороны юга Дмитрия Плетенчука, противник постоянно использует элемент силы в своей геополитике. Сейчас Кремль намерен продемонстрировать, что с ним нужно договариваться, поэтому и идет на эскалацию.

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Российские оккупанты после небольшого затишья возобновили штурмы в районе острова Нестрига в Херсонской области, контроль над которым некоторое время назад вернули украинские защитники. Об этом детальнее рассказал начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона.

По его словам, территория на юге имеет стратегическое значение и в последнее время фиксируется некое обострение. ВС РФ аккумулировали свои силы для того, чтобы пойти на очередную эскалацию.

"Поэтому вчера (29 мая, — ред.) имеем 19 попыток штурмов, что довольно много. Из них 12 — на Ореховском направлении. Это несколько населенных пунктов. Больше всего — в районе Старомайорского. Так же на левобережье было 7 попыток штурмов, из них был даже на остров Нестрига, и 6 — на Крынки", — заявил Дмитрий Плетенчук.

Обострение, по мнению представителя Сил обороны юга, может быть связано с будущими событиями на политической арене. В частности речь идет про Саммит мира, который пройдет 15-16 июня в Швейцарии.

Соответственно, для россиян это является традиционным способом инструментария их геополитики. То есть противник хочет усилить свои позиции, чтобы продемонстрировать "насколько необходимо с ним договариваться".

"В принципе, если посмотреть ретроспективно, то можно увидеть, что перед любыми переговорами, или перед тем, что может иметь хотя бы какие-то признаки переговоров, даже несмотря на то, что они туда не приглашены, россияне всегда максимально обостряют ситуацию на фронте", — продолжил Дмитрий Плетенчук.

Напомним, 28 мая сообщалось, что в ВСУ рассказали о ситуации на юге. Теперь ВС РФ переключились с села Работино в Запорожской области на плацдарм Сил обороны в Крынках Херсонской области. По словам представителя Сил обороны юга Дмитрия Плетенчука, село в Запорожской области фактически разрушено и находится под постоянными обстрелами. При этом у россиян нет возможности взять его под свой контроль.