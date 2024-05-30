ЗС РФ відновили штурми острова Нестрига напередодні мирного саміту (відео)

За словами представника Сил оборони півдня Дмитра Плетенчука, противник постійно використовує елемент сили у своїй геополітиці. Нині Кремль має намір продемонструвати, що з ним потрібно домовлятися, тому й іде на ескалацію.

Related video

Російські окупанти після невеликого затишшя відновили штурми в районі острова Нестрига на Херсонщині, контроль над яким деякий час тому повернули українські захисники. Про це детальніше розповів начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

За його словами, територія на півдні має стратегічне значення і останнім часом фіксується якесь загострення. ЗС РФ акумулювали свої сили для того, щоб піти на чергову ескалацію.

"Тому вчора (29 травня, — ред.) маємо 19 спроб штурмів, що досить багато. З них 12 — на Оріхівському напрямку. Це кілька населених пунктів. Найбільше — в районі Старомайорського. Так само на лівобережжі було 7 спроб штурмів, з них був навіть на острів Нестрига, і 6 — на Кринки", — заявив Дмитро Плетенчук.

Загострення, на думку представника Сил оборони півдня, може бути пов'язане з майбутніми подіями на політичній арені. Зокрема йдеться про Саміт миру, який відбудеться 15-16 червня у Швейцарії.

Відповідно, для росіян це є традиційним способом інструментарію їхньої геополітики. Тобто противник хоче посилити свої позиції, щоб продемонструвати "наскільки необхідно з ним домовлятися".

"У принципі, якщо подивитися ретроспективно, то можна побачити, що перед будь-якими переговорами, або перед тим, що може мати бодай якісь ознаки перемовин, навіть незважаючи на те, що вони туди не запрошені, росіяни завжди максимально загострюють ситуацію на фронті", — продовжив Дмитро Плетенчук.

Нагадаємо, 28 травня повідомлялося, що у ЗСУ розповіли про ситуацію на півдні. Тепер ЗС РФ переключилися з села Роботине в Запорізькій області на плацдарм Сил оборони в Кринках Херсонської області. За словами представника Сил оборони півдня Дмитра Плетенчука, село в Запорізькій області фактично зруйноване і перебуває під постійними обстрілами. При цьому у росіян немає можливості взяти його під свій контроль.