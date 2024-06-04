Замена "Мавикам": в РФ разработали легкий беспилотник "Сталкер" (фото)

По словам разработчиков, беспилотник создан с учетом современных требований к устойчивости к радиоэлектронной борьбе. Но аппарату придется пройти испытания в зоне боевых действий, чтобы доказать на практике эти возможности.

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Российская компания из Екатеринбурга представила легкий беспилотник "Сталкер", который называют "надежной альтернативой" популярным дронам DJI Mavic. Этот дрон специально разработан для противодействия средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом 4 июня сообщили обозреватели Bulgarian Military.

Авторы материала пишут, что дрон "Сталкер" представляет собой новую попытку российских компаний создать жизнеспособную альтернативу DJI Mavic. БПЛА разработан с учетом современных требований к устойчивости к радиоэлектронной борьбе (РЭБ), что делает его потенциально важным игроком на поле боя, где традиционные беспилотные системы могут быть неэффективны.

Эксперты считают, что испытания "Сталкера" в Украине покажут, насколько эффективно он может работать в условиях противодействия РЭБ, и подтвердят его потенциал как замены DJI Mavic. Успешное прохождение испытаний может значительно продвинуть развитие беспилотных технологий и повысить устойчивость к радиоэлектронным угрозам.

Фото: X (Twitter)

Между тем экспертами было отмечено, что предыдущие попытки крупнейших российских оборонных компаний в 2022 и 2023 годах создать аналогичный заменитель не оправдали ожиданий. Несмотря на эти усилия, российские солдаты, блоггеры и волонтеры говорят, что в ближайшее время реальной замены DJI Mavic не существует из-за его надежности и расширенных функций.

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Напомним, российское конструкторское бюро "Стратим" представит два инновационных беспилотных летательных аппарата (БПЛА) — дрон-камикадзе "Русак" и легкое ударное крыло "Тювик". Отмечается, что БПЛА якобы способны поражать цели в сложных условиях местности, где прямая видимость с оператором может быть нарушена.