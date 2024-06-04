Заміна "Мавікам": у РФ розробили легкий безпілотник "Сталкер" (фото)

За словами розробників, безпілотник створено з урахуванням сучасних вимог до стійкості до радіоелектронної боротьби. Але апарату доведеться пройти випробування в зоні бойових дій, щоб довести на практиці ці можливості.

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Російська компанія з Єкатеринбурга представила легкий безпілотник "Сталкер", який називають "надійною альтернативою" популярним дронам DJI Mavic. Цей дрон спеціально розроблено для протидії засобам радіоелектронної боротьби (РЕБ). Про це 4 червня повідомили оглядачі Bulgarian Military.

Автори матеріалу пишуть, що дрон "Сталкер" являє собою нову спробу російських компаній створити життєздатну альтернативу DJI Mavic. БПЛА розроблено з урахуванням сучасних вимог до стійкості до радіоелектронної боротьби (РЕБ), що робить його потенційно важливим гравцем на полі бою, де традиційні безпілотні системи можуть бути неефективними.

Експерти вважають, що випробування "Сталкера" в Україні покажуть, наскільки ефективно він може працювати в умовах протидії РЕБ, і підтвердять його потенціал як заміни DJI Mavic. Успішне проходження випробувань може значно просунути розвиток безпілотних технологій і підвищити стійкість до радіоелектронних загроз.

Фото: X (Twitter)

Тим часом експертами було зазначено, що попередні спроби найбільших російських оборонних компаній у 2022 і 2023 роках створити аналогічний замінник не виправдали очікувань. Попри ці зусилля, російські солдати, блогери та волонтери кажуть, що найближчим часом реальної заміни DJI Mavic не існує через його надійність і розширені функції.

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Нагадаємо, російське конструкторське бюро "Стратим" презентує два інноваційні безпілотні літальні апарати (БПЛА) — дрон-камікадзе "Русак" і легке ударне крило "Тювік". Зазначається, що БПЛА здатні вражати цілі в складних умовах місцевості, де пряма видимість з оператором може бути порушена.