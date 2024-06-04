Интенсивность растет: ВС РФ перебрасывают из Мариуполя в Запорожскую область технику, — ОВА

По словам начальника областной военной администрации Ивана Федорова, помимо пополнения резервов на юге фиксируется увеличение количества обстрелов. За прошедшие сутки оккупанты атаковали регион 450 раз.

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Российские оккупанты активизировались в Запорожской области. Противник не только начал накапливать там резервы, но и более интенсивно атаковать населенные пункты, которые находятся под контролем Украины. Деталями в эфире телемарафона поделился начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

По его словам, в последнее время значительно увеличилось количество обстрелов в регионе. Также зафиксировано, что российские оккупанты осуществляют передислокацию военной техники с временно оккупированного Мариуполя в сторону Запорожья.

"Мы видим, что враг наращивает интенсивность на Запорожском направлении. Видим это как по новой дополнительной технике, так и по количеству обстрелов территории Запорожской области. За прошлые сутки противник почти 450 раз наносил удары по территории области, разрушил очередные 11 гражданских домов, в большей части на прифронтовых территориях. Также мы видим увеличение интенсивности. С каждым днем она растет", — заявил Иван Федоров.

Отдельно начальник областной военной администрации добавил, что еще месяц назад было около 200-250 обстрелов в день, а сейчас речь идет о более 400 атак на регионе в сутки. Иногда фиксировалось и 550.

В основном под вражеские обстрелы попадают следующие населенные пункты, как заявил Иван Федоров: Работино, Гуляйполе, Орехов.

Напомним, 27 мая сообщалось, что ВС РФ усиливают Запорожское направление, как заявил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Сопротивление зафиксировало не менее 17 единиц МТ-ЛБ и колонну грузовиков, которые перебрасывали через Мариуполь. Все машины были идентифицированы.