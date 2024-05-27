ВС РФ усиливают Запорожское направление: Андрющенко рассказал подробности (фото, видео)

Сопротивление зафиксировало не менее 17 единиц МТ-ЛБ и колонну грузовиков, которые перебрасывали через Мариуполь. Все машины были идентифицированы, отметил советник мэра Петр Андрющенко.

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Вооруженные силы Российской Федерации перебросили большое количество боевой техники из Воронежской области (РФ) на Бердянское направление. Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале.

"Воронежская область. Большая переброска в сторону Ростова зафиксирована нашим Сопротивлением", — сказал Петр Андрющенко.

Он отметил, что партизаны заметили по меньшей мере 17 единиц МТ-ЛБ и колонну грузовиков. В дальнейшем эти машины были идентифицированы, их перебросили на Бердянское направление через Мариуполь. По словам Андрющенко, это подтверждает гипотезу об усилении противником Запорожского направления.

Напомним, 11 мая советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что российские оккупанты переместили боевую технику в сторону Волновахи, Угледара и Курахово Донецкой области. Он отметил, что приоритетными для противника были перемещения грузовиков с БК и личным составом из Бердянского и Розовского направлений в сторону Волновахи.

8 мая Петр Андрющенко отметил, что на границе с Донецкой областью российские бойцы обустраивали свою военную базу-полигон. По его словам, площадь базы выросла на запад и север, тогда как неподалеку расположен тренировочный полигон между хутором Бабах-Тарама и селом Куликовское.