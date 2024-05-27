ЗС РФ посилюють Запорізький напрямок: Андрющенко розповів подробиці (фото, відео)

Спротив зафіксував щонайменше 17 одиниць МТ-ЛБ та колону вантажівок, які перекидали через Маріуполь. Усі машини були ідентифіковані, зауважив радник мера Петро Андрющенко.

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Збройні сили Російської Федерації перекинули велику кількість бойової техніки з Воронезької області (РФ) на Бердянський напрямок. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі.

"Воронезька область. Велике перекидання в бік Ростова зафіксовано нашим Спротивом", — сказав Петро Андрющенко.

Він зауважив, що партизани помітили щонайменше 17 одиниць МТ-ЛБ та колону вантажівок. Надалі ці машини були ідентифіковані, їх перекинули на Бердянський напрямок через Маріуполь. За словами Андрющенка, це підтверджує гіпотезу про посилення противником Запорізького напрямку.

Нагадаємо, 11 травня радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що російські окупанти перемістили бойову техніку в бік Волновахи, Вугледара та Курахового Донецької області. Він зауважив, що пріоритетними для противника були переміщення вантажівок з БК та особовим складом із Бердянського та Розівського напрямків у бік Волновахи.

8 травня Петро Андрющенко зауважив, що на кордоні з Донецькою областю російські бійці облаштовували свою військову базу-полігон. За його словами, площа бази зросла на захід та північ, тоді як неподалік розташований тренувальний полігон між хутором Бабах-Тарама та селом Куликівське.