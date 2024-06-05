На случай наступления ВС РФ: из Золочевской громады на Харьковщине принудительно эвакуируют детей

Вывоз несовершеннолетних провели в шести селах Золочевской громады на самой границе с Россией. Это — Ивашки, Перовское, Басово, Тимофеевка, Возрожденовское и Александровка в Харьковской области.

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На случай наступления или оккупации населенных пунктов, которые входят в Золочевскую громаду Богодуховского района Харьковской области превентивно вывозят гражданское местное население. Об этом "Радио Свобода" сообщил начальник местной поселковой военной администрации Виктор Коваленко.

По его словам, местным властям пришлось применить принудительную эвакуацию, чтобы вывезти всех детей, предварительно проведя беседы с владельцами каждого домохозяйства, даже теми, кто изначально решал не ехать.

Виктор Коваленко рассказал, что из села Ивашки, которое стоит буквально в 800 метрах от границы, эвакуировали всех детей. Сейчас там осталось только 140 взрослых. В Александровке, отметил он, остался один ребенок из 47-ми.

"Вчера вывезли из Тимофеевки детей, из Отрадненовского сегодня вывезут еще одного ребенка и там не будет уже детей совсем", — рассказал глава администрации.

Впрочем, отмечает он, сейчас ситуация на границе уже не такая угрожающая, какой была раньше.

Рассказ Виктора Коваленко можно услышать с 28:09 по 36:13

"Где-то неделю назад из Российской Федерации было мощное скопление и была крайне опасная ситуация. Но на сегодня, по данным военных, ситуация стала лучше... Лучше в этих случаях подстраховаться, сделать определенные выводы и упредить ситуацию, которая может быть негативна для населения", — считает он, добавляя, что, по его мнению, нужно месяц-полтора, чтобы удостовериться в безопасности.

Всего в рамках эвакуации из приграничных старостинских округов Золочевской общины, планируют вывезти 1 740 человек. Принудительную эвакуацию детей ввели в селах Ивашки, Перовское, Басово, Тимофеевка, Возрождение и Александровка. Люди едут или к своим родным в других населенных пунктах, или же их размещают в общежитиях. Кроме того, людей вывозят и в Золочев на Львовщине.

Напомним, 29 мая глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что Золочев, возможно, станет следующей целью российской армии.

5 июня Олег Синегубов сообщал, что противнику удалось установить контроль над частью Волчанска. Там остается небольшое количество людей, которых россияне используют как "живой щит".